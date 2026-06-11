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日實習醫偷拍女學生裙底被逮！警搜住處揪更扯惡行 網怒：應吊銷執照
根據日媒「每日新聞」報導，大阪警方近日偵破一起醫療醜聞。一名曾任職於滋賀縣立綜合醫院的26歲前實習男醫師，涉嫌於去年八月在婦產科實習時，利用「手錶型針孔攝影機」偷拍產婦分娩過程。面對偵訊，該男雖坦承犯行，卻辯稱偷拍是「為了學習」，想合理化自己的犯罪行為。
這起離譜案件之所以曝光，是因為該男今年二月在大阪梅田商場的手扶梯上，偷拍女高中生裙底當場被逮。警方搜索其住處並查扣作案用的手錶型攝影機後，才意外發現產房內的偷拍惡行。該男更坦承，過去曾在車站及購物中心等地偷拍超過一百次。目前警方已請檢方從重量刑，該男也已於今年三月離職。
利用職務之便偷拍的行徑曝光後，引起大批網友氣憤表示，這種心態扭曲的人根本不配行醫，強烈要求公開姓名並徹底吊銷醫師執照。多數人認為，利用醫師特權與病患的信任犯案，惡劣程度遠超一般偷拍，直接剝奪行醫資格才是最妥當的處理方式。
此外，也有網友沉痛指出，在追求醫療專業之前應堅守道德底線。產婦在分娩時處於最脆弱狀態，遭偷拍所受的精神創傷難以估計。這不僅是個人道德淪喪，更踐踏了社會對全體醫護的信任。民眾呼籲醫療機構不能僅視為單一個案，必須全面檢討並強化內部監管機制，嚴防類似犯罪重演。
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