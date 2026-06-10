被女友趕出門…日本「猩猩界木村拓哉」再爆紅 苦惱陷沉思畫面瘋傳

在日本名古屋東山動植物園、被網友封為「猩猩版木村拓哉」的帥猩猩清正（Kiyomasa）近期再因一條影片爆紅。

影片顯示，清正和牠的配偶發生爭執後，母猩猩把牠趕出住所，此後，清正被拍到坐在動物園一處角落，像是有煩心事一樣陷入沈思，相關片段迅速在網路走紅。

此前，3月時，有網友在X上分享，參觀動植物園時，意外拍到一名「帥哥猩猩」，牠不單露出一副桀驁不遜的眼神，在接過飼育員拋給牠食物時，更流露出一股自信，不少網友都大讚牠「帥爆了」，更封牠為「猩猩版木村拓哉」。牠正是清正。

「清正」2012年出生，今年12歲。父親是讓東山動植物園名聲大噪、被譽為「帥到過分的大猩猩」——夏巴尼（Shabani）。

當年夏巴尼全球爆紅，園方更為牠出了寫真集和不少周邊。

延伸閱讀：

日醜男遭欺淩狂嘲豬狒狒 怒砸百萬円整容兼操肌 極致變臉大逆襲

日本美女偶像公開中學素顏 出道前後對比太誇張 網民：整形前嗎

文章授權轉載自《香港01》