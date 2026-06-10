聽新聞
0:00 / 0:00
影／天空滿布！俄驚現「蚊子龍捲風」宛如聖經十災 遊客嚇到躲車內
俄羅斯布里亞特共和國（Buryatia）近日出現驚人景象，大量蚊群遮天蔽日盤旋空中，彷彿末日電影中的蝗蟲災難，嚇得遊客紛紛躲進車內避難，最後只能放棄行程離開現場。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在風景優美的舒楚耶湖（Lake Shchuchye）附近。根據曝光影片顯示，數以百萬計的蚊子在空中聚集成巨大黑色雲團，不斷飛舞移動，遠遠看來就像蝗蟲過境，天際被黑幕吞噬。不少遊客本來開開心心前往湖邊觀光，卻遇上蚊子大軍，打亂了觀光行程。
據悉，由於現場蚊子數量實在過於驚人，不少人只能躲在車內，緊閉車門與車窗。本來有遊客希望等蚊群散去再下車觀光，但經過一段時間後，情況依然沒有改善，最後遊客只好開車離開，連湖邊都沒能靠近。
影片在社群媒體曝光後迅速引發熱議。有網友驚呼：「今年蚊子確實很多，但我從來沒看過這種場面！」也有人形容這根本就像蝗蟲過境，「太可怕了！」
昆蟲學家表示，當地近期氣候條件有利於蚊子大量繁殖，因此蚊群暴增的情況預計還會持續數天。當局也提醒居民與遊客，外出時務必使用防蚊措施，包括穿著長袖衣物、長褲及使用驅蚊產品。
其實這不是俄羅斯首次遇上蚊蟲大軍入侵。2021年，堪察加半島（Kamchatka Peninsula）也曾出現數百萬隻蚊子聚集成巨大旋風的奇景，宛如電影中的「昆蟲龍捲風」。如今類似畫面再次上演，也讓不少網友直呼這場景簡直就是末日恐怖片。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。