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不捨愛犬離世！ 英國女子把骨灰刺進眼線：想讓牠繼續看世界

聯合新聞網／ 綜合報導
女子不捨愛犬離世，決定用骨灰紋繡眼線。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子不捨愛犬離世，決定用骨灰紋繡眼線。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名女子在愛犬陪伴20年後面臨生離死別，選擇用一種特別的方式延續彼此的連結。她沒有將愛犬的骨灰收藏在家中，也沒有做成飾品，而是把部分骨灰混入半永久眼線染料中，直接刺進眼皮，希望愛犬能繼續透過她的雙眼看見這個世界。

ODDITYCENTRAL報導，霍布森（Claire Hobson）是一名紋繡美容師，她的愛犬帕奇（Patch）在陪伴她20年後離世。帕奇離世後，霍布森始終放不下毛孩，當時她剛好準備搬到杜拜生活，想到要將骨灰裝進行李箱四處奔波，心裡十分不捨。

她在英國節目《今日早晨》（This Morning）受訪時表示，她想到有很多人會將親人的名字或圖案刺在身上紀念，於是靈機一動，決定把帕奇的骨灰混在色料裡，用愛犬的骨灰來刺青

她坦承，自己也覺得這個想法有點瘋狂，不過她向熟識的美容師提出，對方馬上就同意協助，讓她十分感動。原來這名美容師不久前也剛失去寵物，因此特別能理解她的心情。兩人於是將少量骨灰混入眼線色料，再透過紋繡方式刺入眼皮。

霍布森表示，狗狗給主人的是最純粹的愛。「牠們忠誠、始終如一，每天都會在家裡等你回來，開心地迎接你。牠們沒有惡意，也沒有算計，只是單純地愛著你。」她說，帕奇20年來始終如一的愛著她，才會讓她一直放不下毛孩。

這款半永久眼線雖然不像傳統刺青能維持一輩子，但效果通常能保留數年。霍布森透露，她還保留著部分骨灰，未來如果需要補色，也會再加入骨灰，讓帕奇繼續陪伴自己。霍布森提到，這麼做不只是紋繡美容，更是讓愛犬留在身邊，是她為了紀念愛犬所能做的最後追思。

英國 寵物 骨灰 刺青

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