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神鬼交鋒現實版？加航機師無照冒充機長執飛900架航班 退休前才被抓

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一架加拿大航空商業客機從美國加州洛杉磯國際機場起飛，攝於2025年11月6日。路透
一架加拿大航空商業客機從美國加州洛杉磯國際機場起飛，攝於2025年11月6日。路透

加拿大有關單位9日指控一名多年任職於加拿大航空的機師涉嫌詐欺，指稱他在未取得擔任機長所需資格的情況下，17年間仍執飛數百小時，並形容這是一場「讀起來像電影劇本」的精心騙局。

紐約時報報導，涉事機師是59歲的沃爾（Geoff Wall），於去年在調查展開前退休。他持有部分有效飛行資格，但並未取得聯邦監管機構加拿大運輸部（Transport Canada）核發、擔任機長所必需的航空運輸飛行員執照（Airline Transport Pilot License），卻仍在2009年至2025年間擔任900個航班的機長。

沃爾目前面臨7項指控，包括詐欺超過5000加元、偽造文件及妨害司法等罪名。加拿大運輸部表示，已展開調查並開出罰款，但未透露具體細節。不過，有關單位指出，沃爾當時負責數百名毫不知情的加拿大航空乘客安全，但資格其實並不符合要求。

提出指控的安大略省皮爾區警察局副局長米利諾維奇（Nick Milinovich）表示：「這就很像一名擁有家醫執照的醫師，竟敢在自己的診所動腦部手術。」

皮爾區警察局表示，沃爾於2025年3月在多倫多皮爾森機場接受例行監管檢查時，因出示可疑資格證明而引起懷疑，隨後引發加拿大運輸監管機構調查，並進一步演變為刑事案件。調查人員後來發現，沃爾持有的執照為偽造文件。

整個調查行動名為「伊卡洛斯計畫」（Project Icarus）。沃爾於1日遭逮捕後獲准交保，並將於本月底出庭。他未立即回應置評請求。

儘管加拿大航空在聲明中表示，旗下飛行員每6個月都必須接受飛行訓練，而在公司服務27年的沃爾「成功達到或超過定期訓練要求，展現出安全操作大型飛機所需的高度能力」，行為並未危及乘客安全，但「適當的執照是航空業多層安全機制中的重要一環」，因此公司極嚴肅看待此事，並表示稽核後「未發現其他不符合規定的情況」。

不過，麥基爾大學（McGill University）航空管理講師格拉德克（John Gradek）認為，如果沃爾沒有適當執照卻仍能通過例行檢查並執飛，加拿大運輸部與加拿大航空都應承擔責任。他表示，沃爾是一名優秀的飛行員，「但這不代表他有資格飛行」。

加航 退休 機師

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