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戶外曬內褲！女子穿上感下體不適 驚見不明物蠕動竟是蜘蛛與卵

香港01／ 撰文：雷思麗
艾米麗穿上1條曾在戶外晾曬的內褲後，私密處頓感不適。（TikTok＠Emily Newton影片截圖）
艾米麗穿上1條曾在戶外晾曬的內褲後，私密處頓感不適。（TikTok＠Emily Newton影片截圖）

在戶外晾曬衣物要小心！澳洲1名女子穿上曾在戶外晾曬的內褲，其後私密處頓感不適，於是到廁所脫下內褲檢查，驚見內褲上的不明物體，她起初她以為是鳥糞，但脫褲仔細一看，見該異物不僅會動，還有亮色薄膜，竟是蜘蛛與卵，女子嚇得大驚尖叫。女子隨後在TikTok上分享這段恐怖經歷，提醒女生要仔細檢查戶外晾曬的衣物，影片惹來網民哄動，不少澳洲網民有共鳴，紛紛表示「我也遇過」。

澳洲女子在內褲上發現疑似鳥糞異物

據《每日郵報》報道，澳洲女子艾米麗·牛頓（Emily Newton）帶女兒外出散步前換上了內褲，該條內褲早前在戶外晾乾，然後收納到衣櫃內。艾米麗整裝待發，但臨出門前卻感覺褲襠有異物感，她到廁所將內褲脫下檢查，發現疑似鳥糞的不明物體，對丈夫崩潰道，「天哪！我的內褲襠部有鳥屎，我會不會染上什麼傳染病？」

內褲異物竟是蜘蛛和卵　女子嚇到驚聲尖叫

艾米麗想確認「鳥糞」是不是乾的，便仔細地端詳一番，詎料發現異物上有層亮色薄膜，更令她驚訝的是，「鳥糞」竟然會動！艾米麗猛然醒悟內褲上的異物真身竟是蜘蛛，而且旁邊還有裝滿卵的巢，「它在那裏蠕動爬行，蜘蛛腿都露出來了」。艾米麗放聲尖叫，從馬桶上跳起來，把內褲扔到走廊盡頭，進浴室將全身清洗了一遍。隨後她的丈夫將蜘蛛和卵扔到花園裏，再把內褲丟進垃圾桶。

女子分享悚人經歷　引澳洲網民共鳴

艾米麗將這段恐怖的經歷分享到TikTok上，提醒女性檢查戶外晾曬的衣物，「你們收取戶外晾乾的衣物時一定要仔細檢查，我平時都會揈一揈的，但這次就是遺漏了這1小處」。聽完艾米麗的分享，很多澳洲人表示自己也經歷過類似的事情，「前幾天我拉起內褲時也看到了」、「我真希望這是鳥糞」、「我從晾衣繩收取衣服和床單時發現過太多次蜘蛛了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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