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行動電源車內爆炸自燃！日YTR整台特斯拉報廢 沒保險欲哭無淚

聯合新聞網／ 綜合報導
日網紅Onoda因放在特斯拉內的行動電源自燃，導致整台車報廢。示意圖，非文中車輛。 圖／ingimage
日網紅Onoda因放在特斯拉內的行動電源自燃，導致整台車報廢。示意圖，非文中車輛。 圖／ingimage

根據日媒「每日新聞」報導，日本旅遊系Youtuber「Onoda」日前因行動電源自燃，導致價值高達750萬日圓（台幣約148萬元）的特斯拉電動車整台報廢。

今年5月中旬，他將愛車停放在東京原宿某購物中心的機械式停車場，兩小時後，竟發現前擋風玻璃嚴重裂開，車內焦味刺鼻。原來是放在杯架上的行動電源，不明原因起火爆炸，噴飛到副駕駛座的兒童安全座椅上後自行熄滅。這顆行動電源是車主在2025年1月花費約1萬5千日圓（台幣約2955元）購買的中國知名品牌產品，事發當時並未充電，車內也沒有高溫曝曬的情況。

這起事故雖未造成傷亡，但後續處理卻讓車主欲哭無淚。經原廠評估，這輛車因損毀嚴重「無法修理」，只能無奈報廢。更慘的是，車主雖投保了責任險，卻在半年前續約時，因特斯拉維修費昂貴而被保險公司取消了車體險，導致這次損失全得自掏腰包。車主目前已聯繫行動電源廠商調查起火原因，並提醒大眾炎夏將至，應全面檢視並汰換老舊行動電源。

這起驚險意外引發網友熱烈討論。有網友慶幸火勢沒延燒到關鍵的大電池，並直言：「電動車主電池一旦起火，實質上根本無法撲滅，只能等它燒光。要是這次連特斯拉都燒起來，在機械式停車場這種密閉空間，整棟購物中心和其他車輛恐怕都會付之一炬。」

此外，也有網友針對保險理賠指出，把行動電源放在車內引起的火災，通常會認定是車主未盡管理責任，即使有保車體險，保險公司多半也會拒賠，因為車內高溫是可預見的。這起案例也為習慣在車上放置電子產品的車主們上了寶貴的一課。

特斯拉 行動電源 保險 電動車 YouTuber 網紅

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