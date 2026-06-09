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公園挖出財富密碼！工人尋獲60年前神秘紙條 「1句話」照做竟賺翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名建築工人在倫敦南部水晶宮公園進行整修工程時，意外掘出一個可追溯至1964年的時間膠囊。圖/AI生成
一名建築工人在倫敦南部水晶宮公園進行整修工程時，意外掘出一個可追溯至1964年的時間膠囊。圖/AI生成

一名建築工人在倫敦南部水晶宮公園（Crystal Palace Park）進行整修工程時，意外掘出一個可追溯至1964年的時間膠囊，內含四枚舊版英國硬幣與一張字跡泛黃的紙條。這份被塑膠布仔細包裹的「歷史訊息」，意外在半世紀後重見天日。

BBC報導，一名建築工人多林(Craciun Marius Dorin)在4月15日率先發現這個膠囊。紙條內容提到當年有人曾下注一匹名為「聖誕老人」的賽馬，並建議撿到紙條的人，若日後遇到名字與「聖誕」相關的馬匹，可以再次下注延續這段緣分。這份看似玩笑的指引，卻在多年後的賽馬界中意外對上了現實。

多林表示，當時自己看到內容時感到相當震撼，因為自己的姓氏「Craciun」在羅馬尼亞語中正是「聖誕節」的意思。他坦言看到這樣的巧合時，確實覺得十分不可思議。

這張紙條隨後被交到工程經理史莫斯(Josh Smalls)手中。他表示，當他得知今年德比大賽中竟真的出現一匹名為「Christmas」的馬時，幾乎難以置信，他也特別查閱過往賽馬名錄，確認類似名稱極為罕見，發現近年來確實鮮少出現與「聖誕節」相關名稱的賽馬。

在消息發酵後，史莫斯與當地市長哈里斯（Christine Harris）都在上周六分別下注20英鎊與15英鎊(約新台幣846元與635元)，希望延續這份來自1964年的「神預言」，最終「Christmas」以7賠1的賠率奪下冠軍，兩人均表示將把獲利捐給閱讀障礙協會及癌症等慈善機構。

時間膠囊被發現的位置，正是在維多利亞時期建築師帕克斯頓(Joseph Paxton)設計的雕像基座下方，內容還包括四先令兩克朗，換算約當今10英鎊(約新台幣423元)。目前，這批時間膠囊與相關物件已被送往即將重新開放的水晶宮博物館展出，而發現地點所在的水晶宮公園，也正進行總經費2200萬英鎊的整體翻新計畫。

聖誕節 公園 BBC

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