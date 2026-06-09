退休夫妻擁近億資產住高級養老院 半年後崩潰退住「從未想過如此痛苦」

日本一對高齡教師夫婦，為了好好享受退休人生，大方砸下重金入住備有專屬主廚與豪華設備的高級養老院，當作人生最後的奢侈體驗。沒想到入住僅半年，妻子卻在公共餐廳撞見了50年前曾對她瘋狂精神霸凌的公寓惡鄰居，當年的痛苦記憶瞬間湧上心頭，讓原本預期安度晚年的天堂生活，一夕之間跌入地獄。

據外媒「The Gold Online」報導，這對住在神奈川縣的鈴木夫婦（化名）現年75歲，兩人過去辛勤工作，名下擁有高達8000萬日圓（約新台幣1577萬元）的金融資產，為了不給孩子們添麻煩，決定將大半資產投入這家交通便利且緊鄰大自然的奢華機構。當時他們付了2000萬日圓（約新台幣394萬元）的入住保證金，每月還要支付35萬日圓（約新台幣6.8萬元）的費用。

原本看中該養老院環境優美，還有古典樂相伴、專屬主廚烹調精美料理，加上寬敞的公共泡澡堂與健身房等公設一應俱全，鈴木夫婦本以為能在這裡充實地度過餘生。怎料平靜的退休生活僅維持了半年，某天妻子美智子一如往常步入公共餐廳準備用餐時，卻在人群中看到了一張令她毛骨悚然的熟悉面孔，將她瞬間拉回新婚時期的過往陰影。

美智子指出，50年前新婚時，該名鄰居曾因為丟垃圾的規則等問題單方面敵視他們，不僅無視日常問候，甚至還會往他們的陽台丟東西、在鄰里間散布不實惡意謠言，導致美智子精神面臨崩潰，造成創傷後壓力症候群，最終被迫搬家。如今雖然對方看似沒有認出她，但美智子現在只要一看到對方就會劇烈心悸、完全無法進食，整個人日漸消瘦。

眼看妻子狀態每況愈下，丈夫昭夫急忙向養老院工作人員求助，然而院方卻以「目前並未發生直接危害，無法干涉住戶間的私人問題」為由拒絕。為了不讓妻子的精神狀態徹底崩潰，昭夫最終無奈決定，在僅僅入住半年後，就搬離這個奢華養老院，「我做夢也沒想到，在我選擇作為人生最後享受的地方，會經歷如此痛苦」。