快訊

美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

聽新聞
0:00 / 0:00

豪華飯店變養老院？5旬嬤豪砸16萬度假 曬日光浴驚見「輪椅部隊」氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名來自英國的52歲阿嬤哈斯蘭透露，自己先前砸下4000英鎊（約新台幣16.9萬元），帶著2個女兒和6個孫子開開心心前往突尼西亞的一家四星級飯店，沒想到卻大失所望。示意圖／ingimage
一名來自英國的52歲阿嬤哈斯蘭透露，自己先前砸下4000英鎊（約新台幣16.9萬元），帶著2個女兒和6個孫子開開心心前往突尼西亞的一家四星級飯店，沒想到卻大失所望。示意圖／ingimage

花了大把鈔票滿心期待出國度假，住進去的渡假村竟是養老院的一部分？一名來自英國的52歲阿嬤哈斯蘭（Tracy Haslam）近來分享了自己的旅遊經歷，她透露自己先前砸下4000英鎊（約新台幣16.9萬元），帶著2個女兒和6個孫子開開心心前往突尼西亞的一家四星級飯店，沒想到卻大失所望，讓她忍不住直呼這趟假期完全被毀了。

據外媒「Daily Mail」報導，本身經營寵物日間托育服務的哈斯蘭無奈表示，她一抵達這家四星級飯店，就注意到現場有大量坐著輪椅的老人。更誇張的是，在接下來的假期中，每隔5到10分鐘就有坐著輪椅的人被推著從她的日光浴躺椅旁經過。當她向櫃檯詢問時，接待人員的態度相當粗魯，隨後經過的經理更親口向她證實，這家飯店確實有部分區域是與住宅護理之家相連。

哈斯蘭氣憤回憶，當時經理還試圖敷衍她說「這裡只有3位高齡住戶」，讓她當場傻眼反駁「你開什麼玩笑，剛剛才從我身邊走過去10個」。她強調，自己絕對不是歧視老人，但部分長者在被推過去時會一邊嘮叨碎念，這種環境對隨行的年幼孩子來說非常不合適，如果當初知道這家飯店有這種特殊背景，她說什麼也絕對不會預訂。經常出國且對飯店品質有要求的哈斯蘭，隨即向當初訂購行程的旅遊平台提出申訴。

然而一開始，該平台的客服代表卻態度敷衍地回應她，表示飯店對於接待何種客群有其自身的政策與裁量權，這超出了平台的控制範圍，且在審查哈斯蘭提供的證據後，認為「不足以支持賠償要求」。這場荒謬的「養老院度假」在哈斯蘭持續反應並提供老人在躺椅旁不斷被推過的證據後，旅遊平台終於表示，他們在收到反饋後才驚覺該度假村確實有指定區域用來安置養老院的住戶。

該平台目前已緊急將該飯店暫時下架，並承諾會與住宿夥伴進行優先調查。平台發言人也公開向哈斯蘭及其家人致歉，承認這趟突尼西亞之旅的體驗確實低於平台平時的高標準，目前已主動聯繫哈斯蘭，並全額退還了所有住宿費用。

養老院 英國 突尼西亞 飯店

延伸閱讀

產後暴肥28公斤…日Coser甩肉1年半神逆襲 扮「春麗」還原度破表驚呆網

不滿ChatGPT排行程…美大學生獨遊京都離奇失蹤 搜山多日驚見遺體

影／她半夜溜狗見詭異男徘徊嚇壞 突掏口袋丟1物…結局大反轉笑翻網

穿比基尼賣咖啡！辣妹員工曝怪客1特徵 開箱「高額小費」職場內幕

相關新聞

退休夫妻擁近億資產住高級養老院 半年後崩潰退住「從未想過如此痛苦」

日本一對高齡教師夫婦，為了好好享受退休人生，大方砸下重金入住備有專屬主廚與豪華設備的高級養老院，當作人生最後的奢侈體驗。沒想到入住僅半年，妻子卻在公共餐廳撞見了50年前曾對她瘋狂精神霸凌的公寓惡鄰居，當年的痛苦記憶瞬間湧上心頭，讓原本預期安度晚年的天堂生活，一夕之間跌入地獄。

豪華飯店變養老院？5旬嬤豪砸16萬度假 曬日光浴驚見「輪椅部隊」氣炸

花了大把鈔票滿心期待出國度假，住進去的渡假村竟是養老院的一部分？一名來自英國的52歲阿嬤哈斯蘭（Tracy Haslam）近來分享了自己的旅遊經歷，她透露自己先前砸下4000英鎊（約新台幣16.9萬元），帶著2個女兒和6個孫子開開心心前往突尼西亞的一家四星級飯店，沒想到卻大失所望，讓她忍不住直呼這趟假期完全被毀了。

產後暴肥28公斤…日Coser甩肉1年半神逆襲 扮「春麗」還原度破表驚呆網

日本知名Coser（角色扮演玩家）「Souu」（@Souu_cos）近來在社群平台X分享了減肥歷程，她透露自己先前因為經歷生產，體重一度飆升至人生巔峰的78公斤，但靠著長達約1年半的堅持與努力，成功狠甩28公斤。在她大方秀出驚人的瘦身前後對比圖後，掀起網友熱議。

穿比基尼賣咖啡！辣妹員工曝怪客1特徵 開箱「高額小費」職場內幕

美國洛杉磯一家咖啡廳近來在網路上引發熱烈討論，這家名為「Tanlines Coffee」的咖啡廳座落於洛杉磯的科默斯（Commerce），自今年1月12日開幕以來，便憑藉著店員們火辣的泳裝制服吸引大批人潮。雖然絕大多數上門的顧客只是單純想來杯咖啡、和熱情的店員聊聊天，但要在這裡生存，店員坦言必須具備高情商與「厚臉皮」，因為在每100個正常的客人當中，總會夾雜著1個令人頭痛的「怪客」。

TikTok瘋傳「暴走族來了」！百人深夜圍觀少年噴滅火器 日網痛批：警察被看扁

據日媒「讀賣新聞」報導，鳥取市於7日凌晨發生一起因短影音平台TikTok上散布的一則消息，聲稱「福岡的暴走族要來了」，並預告會在這個路口噴灑滅火器與施放煙火，而吸引大批民眾前來圍觀。在6日深夜11點半起，國道十字路口逐漸湧現包含帶著小孩的家庭等大量人潮，至7日凌晨已突破百人，警方為此出動多輛警車與交通大隊在現場警戒。

公園挖出財富密碼！工人尋獲60年前神秘紙條 「1句話」照做竟賺翻

一名建築工人在倫敦南部水晶宮公園（Crystal Palace Park）進行整修工程時，意外掘出一個可追溯至1964年的時間膠囊，內含四枚舊版英國硬幣與一張字跡泛黃的紙條。這份被塑膠布仔細包裹的「歷史訊息」，意外在半世紀後重見天日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。