豪華飯店變養老院？5旬嬤豪砸16萬度假 曬日光浴驚見「輪椅部隊」氣炸

花了大把鈔票滿心期待出國度假，住進去的渡假村竟是養老院的一部分？一名來自英國的52歲阿嬤哈斯蘭（Tracy Haslam）近來分享了自己的旅遊經歷，她透露自己先前砸下4000英鎊（約新台幣16.9萬元），帶著2個女兒和6個孫子開開心心前往突尼西亞的一家四星級飯店，沒想到卻大失所望，讓她忍不住直呼這趟假期完全被毀了。

據外媒「Daily Mail」報導，本身經營寵物日間托育服務的哈斯蘭無奈表示，她一抵達這家四星級飯店，就注意到現場有大量坐著輪椅的老人。更誇張的是，在接下來的假期中，每隔5到10分鐘就有坐著輪椅的人被推著從她的日光浴躺椅旁經過。當她向櫃檯詢問時，接待人員的態度相當粗魯，隨後經過的經理更親口向她證實，這家飯店確實有部分區域是與住宅護理之家相連。

哈斯蘭氣憤回憶，當時經理還試圖敷衍她說「這裡只有3位高齡住戶」，讓她當場傻眼反駁「你開什麼玩笑，剛剛才從我身邊走過去10個」。她強調，自己絕對不是歧視老人，但部分長者在被推過去時會一邊嘮叨碎念，這種環境對隨行的年幼孩子來說非常不合適，如果當初知道這家飯店有這種特殊背景，她說什麼也絕對不會預訂。經常出國且對飯店品質有要求的哈斯蘭，隨即向當初訂購行程的旅遊平台提出申訴。

然而一開始，該平台的客服代表卻態度敷衍地回應她，表示飯店對於接待何種客群有其自身的政策與裁量權，這超出了平台的控制範圍，且在審查哈斯蘭提供的證據後，認為「不足以支持賠償要求」。這場荒謬的「養老院度假」在哈斯蘭持續反應並提供老人在躺椅旁不斷被推過的證據後，旅遊平台終於表示，他們在收到反饋後才驚覺該度假村確實有指定區域用來安置養老院的住戶。

該平台目前已緊急將該飯店暫時下架，並承諾會與住宿夥伴進行優先調查。平台發言人也公開向哈斯蘭及其家人致歉，承認這趟突尼西亞之旅的體驗確實低於平台平時的高標準，目前已主動聯繫哈斯蘭，並全額退還了所有住宿費用。