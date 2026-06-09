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穿比基尼賣咖啡！辣妹員工曝怪客1特徵 開箱「高額小費」職場內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
美國洛杉磯一家咖啡廳近來憑藉著店員們火辣的泳裝制服網路上引發熱烈討論。咖啡廳示意圖／ingimage
美國洛杉磯一家咖啡廳近來憑藉著店員們火辣的泳裝制服網路上引發熱烈討論。咖啡廳示意圖／ingimage

美國洛杉磯一家咖啡廳近來在網路上引發熱烈討論，這家名為「Tanlines Coffee」的咖啡廳座落於洛杉磯的科默斯（Commerce），自今年1月12日開幕以來，便憑藉著店員們火辣的泳裝制服吸引大批人潮。雖然絕大多數上門的顧客只是單純想來杯咖啡、和熱情的店員聊聊天，但要在這裡生存，店員坦言必須具備高情商與「厚臉皮」，因為在每100個正常的客人當中，總會夾雜著1個令人頭痛的「怪客」。

這群比基尼咖啡師在接受TikTok帳號「@mystery_house」採訪時，大方公開了她們在職場上面對的真實常態。她們透露，那些不懷好意的怪客其實非常好辨認，尤其是企圖利用高科技產品暗中偷拍的「眼鏡男」。店員笑稱，只要看到戴著「Meta智慧眼鏡」的顧客上門，對方通常都在試圖「全方位捕捉店員的各種角度」。此時，店員只要禮貌性地詢問對方是否能摘下眼鏡，那些心虛的客人就會欲蓋彌彰地反問「為什麼？這眼鏡又沒怎樣」，反而秒讓偷拍行徑露餡。

外媒「New York Post」報導，對於這種新穎的經營模式，網路上的評價相當兩極，不少去過類似店家的Reddit網友形容「就是咖啡廳員工換成穿比基尼的店員在服務」，也有不少顧客讚賞「她們的咖啡其實蠻好喝的」。除了吸睛的制服，這家咖啡廳內部也設有座位區，提供各式點心讓客人享受悠閒時光，店員甚至還幽默開玩笑說，她們店裡完美烘焙的巨大肉桂捲，簡直具備了角逐「米其林星級」的實力。

儘管偶爾會遇到讓人感到不舒服的偷拍怪客，但這群女孩普遍認為，這份工作比傳統的辦公室生活要來得自由快樂。一名店員一邊沖泡濃縮咖啡、一邊笑著表示，自己以前在企業上班時，總是花費大把時間試圖讓自己看起來很嚴肅、很專業，現在轉行穿上比基尼，每天和女孩子們一起快樂工作，感覺像是鬆了一大口氣。至於被問到為了這份獨特工作去忍受那些騷擾狂是否值得？這群店員們露出了燦爛的笑容，坦言「看在高額小費的份上，一切都非常值得」。

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咖啡廳 洛杉磯 辣妹 美國

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