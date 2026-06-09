穿比基尼賣咖啡！辣妹員工曝怪客1特徵 開箱「高額小費」職場內幕

美國洛杉磯一家咖啡廳近來在網路上引發熱烈討論，這家名為「Tanlines Coffee」的咖啡廳座落於洛杉磯的科默斯（Commerce），自今年1月12日開幕以來，便憑藉著店員們火辣的泳裝制服吸引大批人潮。雖然絕大多數上門的顧客只是單純想來杯咖啡、和熱情的店員聊聊天，但要在這裡生存，店員坦言必須具備高情商與「厚臉皮」，因為在每100個正常的客人當中，總會夾雜著1個令人頭痛的「怪客」。

這群比基尼咖啡師在接受TikTok帳號「@mystery_house」採訪時，大方公開了她們在職場上面對的真實常態。她們透露，那些不懷好意的怪客其實非常好辨認，尤其是企圖利用高科技產品暗中偷拍的「眼鏡男」。店員笑稱，只要看到戴著「Meta智慧眼鏡」的顧客上門，對方通常都在試圖「全方位捕捉店員的各種角度」。此時，店員只要禮貌性地詢問對方是否能摘下眼鏡，那些心虛的客人就會欲蓋彌彰地反問「為什麼？這眼鏡又沒怎樣」，反而秒讓偷拍行徑露餡。

外媒「New York Post」報導，對於這種新穎的經營模式，網路上的評價相當兩極，不少去過類似店家的Reddit網友形容「就是咖啡廳員工換成穿比基尼的店員在服務」，也有不少顧客讚賞「她們的咖啡其實蠻好喝的」。除了吸睛的制服，這家咖啡廳內部也設有座位區，提供各式點心讓客人享受悠閒時光，店員甚至還幽默開玩笑說，她們店裡完美烘焙的巨大肉桂捲，簡直具備了角逐「米其林星級」的實力。

儘管偶爾會遇到讓人感到不舒服的偷拍怪客，但這群女孩普遍認為，這份工作比傳統的辦公室生活要來得自由快樂。一名店員一邊沖泡濃縮咖啡、一邊笑著表示，自己以前在企業上班時，總是花費大把時間試圖讓自己看起來很嚴肅、很專業，現在轉行穿上比基尼，每天和女孩子們一起快樂工作，感覺像是鬆了一大口氣。至於被問到為了這份獨特工作去忍受那些騷擾狂是否值得？這群店員們露出了燦爛的笑容，坦言「看在高額小費的份上，一切都非常值得」。