快訊

賽後分析／馬刺贏下G3生死戰減壓 過程險象環生對「神仙尼克」仍難樂觀

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

媽媽沒騙人！外婆煮「蟑螂湯」治病 網紅嬤教料理方法：很香

聽新聞
0:00 / 0:00

點兩杯冰淇淋收1600元！美遊客控羅馬店家加料還加價、怒轟「最難吃」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
義大利羅馬一家冰淇淋店內，民眾選購各種口味的義式冰淇淋。圖為示意圖，並非文中所述冰淇淋店。路透 / Anadolu Agency
義大利羅馬一家冰淇淋店內，民眾選購各種口味的義式冰淇淋。圖為示意圖，並非文中所述冰淇淋店。路透 / Anadolu Agency

一名美國遊客近日在一個提供羅馬旅遊建議的臉書社團發文，宣稱她在義大利首都羅馬一家冰淇淋店購買兩份冰淇淋，竟被收取44歐元（台幣約1600元），提醒其他旅客提高警覺。

衛報報導，這位名叫妮可．安（Nicole Ann）的遊客來自美國佛州，建議其他遊客「避開」納沃納廣場（Piazza Navona）附近街道上的冰淇淋店「Don Nino」。

她聲稱，自己原本點了兩杯小份冰淇淋，店家卻向她收取兩支大型甜筒的費用，並額外加上她並未要求的配料，包括馬卡龍（macarons）、卡諾里捲（cannoli）及鮮奶油（panna），她貼出日期為3日的收據照片。

她寫道：「我們停下來買Gelato（義式冰淇淋），並要求兩個小杯裝」，但店員「給了我們最小尺寸的杯子，並說裡面有3球冰淇淋」，接著「開始加入我們沒有要求的配料，例如卡諾里捲和馬卡龍，讓人以為是免費的」。她表示，店員說的「聽起來像是」14歐元，但事後查看收據才發現帳單金額高達44歐元。

妮可．安還表示，這家店的冰淇淋「甚至不好吃」，並形容那是她在羅馬10天期間吃過所有冰淇淋中「最難吃」的。

妮可．安聲稱，她點的是兩小杯，實際拿到的也是杯裝冰淇淋。但收據上列出的內容卻是兩支大甜筒，每支12歐元；鮮奶油配料共4歐元；兩個開心果卡諾里捲10歐元；以及兩個馬卡龍共6歐元，總計44歐元。

妮可．安的貼文引發超過900則留言，包括義大利人及外國遊客。其中一名留言者寫道：「身為住在義大利的義大利人，我感到羞愧。」另一名網友則質疑妮可．安是否在點餐前查看價格。對此，她回應稱，自己「完全沒看到任何價格標示」，而且在旅途中已吃過不少冰淇淋，因此認為價格應該都差不多。

羅馬一份冰淇淋的典型價格約介於2至5歐元之間，實際價格則視份量大小及地點而定。Don Nino在羅馬市中心有多家分店，其中主要店面位於西班牙階梯（Spanish Steps）對面。衛報記者實地走訪納沃納廣場附近的分店，發現價目表清楚可見，小杯或小甜筒一球冰淇淋售價6歐元；若為大杯或大甜筒的三球份量，價格則翻倍至12歐元。

Don Nino官網將自家的冰淇淋描述為「高品質的正宗風味」，但在衛報聯繫後拒絕評論。

延伸閱讀

星巴克買一送一想不同冰量…他用計騙到店員！網痛批：奧客

星巴克「買一送一」喝到月底、星冰樂入列！CAMA祭出寄杯最高優惠

度假天堂是假象？豪華郵輪員工揭黑暗內幕 突辦「冰淇淋派對」別太開心

手搖飲1分糖還是很甜？前飲料店員曝內幕：跟你想的不一樣

相關新聞

中國操弄南韓選舉？破解極右派謠言

在南韓地方選舉過後，網路上出現呼應力挺尹錫悅與戒嚴正當性的南韓極右派說法，主張選舉有中國介入的情況，但許多論述都存在事實謬誤和邏輯不通的問題。

日本首例！請16周產假挨批浪費納稅錢 最年輕女市長：盼成改革起點

日本最年輕女市長、京都府八幡市市長川田翔子日前宣布，將在今年九月中旬預產期前後，請休16周產假待產與休養，此舉創下日本現任地方首長請產假的首例。

川普要停戰、內唐亞胡卻要打！美媒：過去24小時危機暴露美以分歧

美國與以色列對伊朗衝突已持續100天，儘管美國總統川普顯然希望抽身，至今仍未能達成停戰協議，美國再次捲入中東大規模軍事行動的風險8日再度浮現。雖然川普成功讓以色列與伊朗暫時遠離戰爭邊緣，但這種局面能維持多久仍不明朗。

美伊談判現況！ 伊朗曝「極度互疑」 川普：協議倒數中

以色列與伊朗連兩日互射飛彈，美國總統川普8日要求兩國收手後，以伊各自宣布暫緩攻勢，但也並未把話說死。紐約時報引述美官員透露，川普8日上午通話以總理內唐亞胡時稱，美伊談判可望在數日內取得突破，為長期核協議鋪路。伊朗方面稱，伊美正在「極度互疑」的氣氛下，透過調解方巴基斯坦交換意見，目標達成最終協議。

「大賣空」本尊艾斯曼對SpaceX潑冷水：把未來全賭在AI有隱憂

SpaceX正在籌備預料將創紀錄的首次公開發行股票（IPO），「大賣空」本尊之一的知名投資人艾斯曼（Steve Eisman）卻對這股熱潮澆冷水，對SpaceX的人工智慧（AI）題材有疑慮。

SpaceX IPO申購熱烈 卻恐引爆逾500億美元股市賣壓

全球首富馬斯克旗下的太空與人工智慧業者SpaceX預定12日掛牌上市，引發熱烈申購，卻可能引發沉重的股票拋售壓力，因為投資人須調整出售投資組合的其他持股。專家估算，SpaceX引發的「拋售效應」可能超過500億美元，又時值季末資產管理業者重新平衡投資組合，屆時市場料將劇烈波動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。