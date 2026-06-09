TikTok瘋傳「暴走族來了」！百人深夜圍觀少年噴滅火器 日網痛批：警察被看扁

據日媒「讀賣新聞」報導，日本鳥取市於7日凌晨發生一起聚眾事件，起因是短影音平台TikTok上散布了一則消息，聲稱「福岡的暴走族要來了」，並預告會在某路口噴灑滅火器與施放煙火，而吸引大批民眾前來圍觀，最後現場還發生車禍陷入混亂。

在6日深夜11點半起，影片預告的國道十字路口逐漸湧現包含帶著小孩的家庭等大量人潮，至7日凌晨已突破百人，警方為此出動多輛警車與交通大隊在現場警戒。

7日凌晨2點左右，現場秩序開始惡化，多輛汽車開始在路口瘋狂鳴笛並高速闖入。更有駕駛將車停在路口中央大聲叫囂，或出現在路口不斷繞圈旋回等各種危險駕駛行為。當警察出聲制止、欲上前警告時，圍觀群眾非但沒有配合，反而爆出笑聲並高喊「快逃」。

凌晨3點15分左右，兩名十多歲的青少年共乘一輛腳踏車，在路口大肆噴灑滅火器後隨即逃離現場。但在距離路口約200公尺處，這輛腳踏車便與一輛行駛中的轎車發生猛烈碰撞。撞擊巨響後，轎車的前擋風玻璃嚴重碎裂，腳踏車也當場變形。在腳踏車後座的十多歲少年當場倒地、意識不清送醫，現場陷入一片混亂。

這起誇張的聚眾圍觀事件引起日本網友熱烈討論。有網友對警方的執法態度提出強烈質疑，不解為何不當場以現行犯逮捕那些飆車族與喧鬧的圍觀群眾，認為僅僅口頭警告只會讓警察被看扁。另一位網友則認為日本已無法光靠性善說維持治安，群眾嘲笑警察制止的行為令人憂心，因此建議日本應效法英美各國普遍使用的警用隨身錄影，在有客觀影像能作為事後證據的前提下，立法擴大現場警察的執法權限，才能有效遏止這類集體違法的歪風。