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1歲寶寶「臉遭壓入蛋糕」痛哭也不停手 網挖更多惡搞片轟日本媽虐兒

香港01／ 撰文：賈桂琳
寶寶慶生示意圖。圖／Ingimage
寶寶慶生示意圖。圖／Ingimage

子女不是博流量的工具。日本TikTok近日1條為1歲寶寶的慶生片被網友群起譴責，1名母親為寶寶準備好生日蛋糕，卻將寶寶的臉狠狠按進蛋糕裡，甚至重復按了幾次，即使寶寶在哭也沒停手。日本網友「起底」發現該媽媽還對寶寶做了很多類似的所謂「惡搞」玩笑，認為事件已涉及虐待兒童。

日媽疑為流量 雙手按頭強壓嬰兒臉入蛋糕

「砸蛋糕」是西方人慶祝生日的一種方式，但對只有1歲的孩子來說並不適合。該影片原上載於TikTok，隨後被日本網友轉載到X瘋傳。影片中的母親為拍攝所謂的「爆紅畫面」，竟雙手按住寶寶頭部，將他的臉壓入草莓奶油蛋糕內。

蛋糕瞬間被砸出一個坑，而年幼的寶寶嚇得撕心裂肺地嚎啕大哭。更令網友憤怒的是，母親見到孩子痛哭仍不停手，還哈哈大笑，再用一隻手將蛋糕捧起以方便操作，繼續將寶寶的臉按進蛋糕內。她事後還在評論區輕描淡寫的寫到：「蛋糕被撞凹了哈哈。」

網友起底揭涉灌啤酒、洗澡浸臉 質疑涉虐兒

影片播放量迅速破千萬次，引來網友鋪天蓋地批評。網友「起底」發現，這媽媽為博流量，拍過許多「危險影片」，例如試圖讓寶寶喝啤酒，在洗澡時將寶寶整塊臉浸入水中等，多人留言批評，但該名媽媽還逐一反擊，但因群情洶湧，她將帳號設為私密，銷聲匿跡。

事件未有平息，事發畫面仍被日本網友轉載，有留言質疑這涉及虐兒，若奶油塞進嬰兒鼻孔，隨時會導致窒息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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文章授權轉載自《香港01》

TikTok 日本

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