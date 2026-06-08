日本多地測得數公分海嘯 氣象廳籲提高警覺

日本氣象廳表示，由於菲律賓附近發生推估芮氏規模8.2的地震，沖繩市中城灣港、石垣島石垣港、東京都的離島父島、鹿兒島縣奄美市小湊地區今天中午已經測得數公分的微弱海嘯。

菲律賓附近今天上午台北時間7時38分左右，發生推估芮氏規模8.2的地震後，日本氣象廳於9時05分（台北時間8時05分）針對10個縣發布海嘯注意報，範圍擴及茨城縣到沖繩縣的太平洋沿岸，以及伊豆群島、小笠原群島，並預測日本多地今天可能會面臨最高1公尺的海嘯。

綜合南日本放送（MBC）與日本放送協會（NHK）等日媒報導，氣象廳指出，沖繩市中城灣港地區今天中午12時18分（台北時間11時18分）已測得數公分的微弱海嘯。

東京都小笠原村父島地區下午1時06分（台北時間中午12時06分）左右，觀測到10公分海嘯；石垣島石垣港地區今天下午1時10分（台北時間中午12時10分），測得數公分的微弱海嘯。

氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司中午在記者會表示，「海嘯注意報仍未解除，目前各地都觀測到海嘯。海中及海岸附近都很危險，請立刻離開海面並遠離海岸」。

清本也指出，「由於海流湍急的狀況將持續一段時間，在注意報解除之前，請勿下海或接近海岸。」

清本表示，「根據與這次地震震央位置相近的1976年案例紀錄，當時在第一波海嘯抵達後約1至3小時觀測到海嘯最大波高。目前正比對海嘯模擬結果與各地的觀測紀錄，但從過去案例來看，認為仍有必要持續監測海嘯一段時間。」

氣象廳也說明，若海上發生大規模地震的話，海嘯可能會持續半天或1天以上，之後出現的海嘯可能會更高。