日本發布海嘯注意報 18萬1500人獲避難指示

日本氣象廳今天上午9時5分（台北時間8時05分），針對茨城縣到沖繩縣共10個地區發布海嘯注意報，且18萬1500人已經接獲「避難指示」。多地的娛樂設施與交通已經受到影響。

「讀賣新聞」報導，菲律賓附近今天上午發生推估芮氏規模8.2的地震後，氣象廳隨即針對茨城縣到沖繩縣的太平洋沿岸、伊豆群島、小笠原群島發布海嘯注意報，並預測今天中午過後，上述地區可能會面臨最高1公尺的海嘯。

日本TBS電視台報導，總務省消防廳指出，截至今天上午10時，接獲海嘯注意報而下達避難指示的地區，包含茨城縣、千葉縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、和歌山縣、高知縣、宮崎縣、鹿兒島縣、沖繩縣，共10個縣、71個市町村，人數共18萬1500人。

沖繩時報報導，沖繩氣象台今天上午召開記者會表示，若海嘯抵達時間與滿潮時間重疊，「潮位可能比目前更高」，並呼籲民眾注意第2波、第3波海嘯的到來。

沖繩旅客船協會指出，受到海嘯注意報影響，連結沖繩本島與離島的船隻等已經取消或暫時停運。

日媒Sponichi Annex報導，接獲海嘯注意報的地區內，娛樂設施相繼暫停營業。

靜岡縣沼津市一間水族館Awashima MARINE PARK已經在官網宣布臨時休園；靜岡縣清水站前的觀光詢問處也決定關閉一天；茨城縣大洗地區的大洗水族館已宣布關閉戶外區域，直到海嘯注意報解除。

三重縣鳥羽地區的鳥羽水族館，以及千葉縣館山地區的露營區「富崎館」營業也受到影響。

此外，交通也出現影響，在東京都近海的伊豆大島上經營公車與觀光巴士的大島巴士公司表示，「已經暫停使用靠近海岸的公車站」，並呼籲旅客從其他替代地點搭車。