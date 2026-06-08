泰國6歲男童遭祖父寵物「長尾獼猴」襲擊 傷重不治身亡

泰國洛坤府（Nakhon Si Thammarat）一名6歲男童周六（6日）在自家經營的雜貨店旁遭祖父飼養的寵物長尾獼猴襲擊，傷重不治。

《曼谷郵報》（The Bangkok Post）引述警方調查人員倫塔（Pol Col Montri Lenthat）指，涉事猴子自幼由男童Ekkarat祖父作為寵物飼養，事發時被拴在店旁。Sichan行經被拴住的獼猴附近時，突然遭其抓咬，胸部與腿部受到重傷。

男童隨後被緊急送往是隆醫院，但仍因傷勢過重死亡。

據指，猴子平時被一條長繩拴在兩樹之間，並設有木樁供其攀爬。事發後，該猴子仍被拴在原處。當地警方正就此案進行詳細調查，以釐清事件經過及責任歸屬。

男童就讀的學校已在社交媒體發文向其家屬致哀。此事件再次引發關於將野生動物作為寵物飼養的安全風險討論。

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文章授權轉載自《香港01》