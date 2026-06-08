日本通靈男稱女星「子宮氣場發黑」！設1年性交1000次KPI強行洗腦

日本近年爆出多宗假借神明之名的「神棍騙色案」，其精神控制手法之惡劣令人髮指！一名自稱「與神相連」的65歲男靈能者大野勝彥（別名神生先生），因涉嫌利用迷信心理精神控制並侵犯多名女性被捕。其中一名28歲演藝圈女星因疫情期間工作大減、面臨巨大焦慮而誤中陷阱，在高級酒店慘遭神棍恐嚇「子宮氣場發黑」，隨後被迫進行喝尿、全身凌辱等非人蹂躪，更被訂下「1年性交1000次」的KPI！

據日媒《週刊文春》報導，受害者A女士當時在演藝圈工作，由於行業性質運氣成分較高，加上新冠疫情導致工作量大減，令她對未來充滿惶恐。這時，她經由熟人及一名男性美髮師極力推薦大野勝彥，對方聲稱大野是「真正有本事的大師」，更有大批名人承蒙其照顧。

A女士坦言，當時聽完雖然隱約聯想到了性行為，但考慮到這是由信賴的人介紹，加上聽聞現實中確實有名人因大野而走紅，極渴望在演藝事業上創一番事業的她最終答應。

恐嚇女星「子宮能量積聚黑氣」

雙方隨後於在東京高級酒店餐廳會面，大野利用A女士的不安感，恐嚇指其「子宮能量積聚黑氣」，聲稱普通靈能者只能驅邪，唯獨他才能為其注入好能量。大野其後更免收其費用以引誘入局，成功令A女士發誓成為信徒，藉此建立畸形的「主從關係」。

而後，大野多次相約將A女士約到同一家高級酒店見面，實際上是為了實施進一步精神控制。為了塑造權威，大野編造了自己的身世，宣稱以前從事完全不同的工作，某天睡覺時突然像被雷擊中一樣，聽到神明說「借用你的身體」的聲音。

自此，大野向A女士灌輸「我的身體就是神的能量本身，從我身體排出的所有東西都有神力」的荒謬概念，宣稱只要將排泄物注入體內便可封存正能量。A女士出於對介紹人的信任，加上急切渴望演藝事業有突破，最終完全落入圈套。

高級酒店房驚悚修行

大野將A女士召到酒店客房進行所謂的「修行」，其行徑令人髮指。大野直接褪下褲子命令A女士喝尿，原本以為會倒進杯子，怎料大野直接褪下褲子和內褲，逼視她問：「要含著嗎？」 最終A女士喝了一半、灑了一半。中途A女士企圖去洗手間，更被立刻喝止，命令她必須順從地高喊：「主人，請看著我！」

隨後，大野強行捏掐A女士的敏感部位，並赤裸仰臥，命令A女士必須從頭頂到腳尖舔遍他全身。正面結束後，背面也被逼著舔。最後，在無避孕措施的情況下與大野發生性關係。

在長達3小時的過程中，大野始終面無表情，令被洗腦的A子誤以為這真的是一種「苦行」，完事後大野更下令A子「在1年內必須做滿1000次」這套流程。在重度精神控制下，A子當晚甚至一度產生完成苦行的成就感。直到後來，她與另一名同樣遭性侵的受害女性驚覺受騙，才決定集體挺身而出聯手告發這名惡劣神棍。

惡劣神棍正式判監8年

近期，東京地方法院正式對此案作出宣判，法官痛斥被告大野勝彥利用虛假神鬼之說進行重度洗腦，且與被害人年齡差距懸殊，犯罪手段極其卑劣、毫無悔意，最終依法判處大野勝彥8年有期徒刑，日媒亦透露被告大野出庭時已是虛弱的老人，坐在輪椅上。他正在接受透析治療，雙眼幾乎失明。

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文章授權轉載自《香港01》