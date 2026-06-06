聽AI建議裸辭？5旬男求職僅3公司給面試 轉行大砍年薪悔不當初

人工智能（AI）要合理使用，過度依賴隨時害了自己。日本1名52歲打工仔原本年薪約500萬日圓（約新台幣98.5萬元），因不堪上司壓迫及不懂處理職場人際關係，竟聽從AI建議貿然「裸辭」。經歷3個月無業生活後，他順利轉行投身AI建議的網絡營銷工作，結果不僅工作更忙，還年薪大減。事後他非常後悔輕信AI建議，沒考慮到AI會給出刻意討好的答案，他本應向專業人士和朋友求助。

日媒報道，化名安室的52歲獨居男原本任職於服務業公司，年收入500萬日圓生活不算窘迫，但要長期受上司壓迫，也不擅處理職場人際關係。安室的精神壓力令他瀕臨崩潰，擔心要在同一公司打工做到退休，便問AI意見。

他原想問問有沒有不需要經驗的工作，AI「分析」只要是「成長型行業」，零經驗也有很大發展空間，建議他轉行做網絡營銷工作。他看到AI的回答中提及「行動力很重要」、「換環境才有新的可能」等字句，竟真的馬上「裸辭」。

安室連續向逾20間企業求職，結果只有3間給予面試機會。經歷3個月失業後，他成功投身AI建議的網絡營銷行業，新工年薪僅約300萬日圓（約新台幣59.1萬元），變相減薪200萬日圓（約新台幣39.4萬元）。

轉職後安室極後悔，新工作不僅人力少而且極忙碌，反省後認為AI當時的答案只是在討好他，因為自己早早表明想辭職，受到鼓勵時沒考慮年過50轉行的困難，儲蓄也不足夠應付失業風險等。他認為AI可能精於回答問題，但如果是人生規劃，建議應向專業人士或朋友求助。

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文章授權轉載自《香港01》