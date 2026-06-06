拒付超重行李費…女子阿根廷機場強行登機 咬傷警員離譜行徑全被拍

豪華郵輪看似是遠離塵囂的度假天堂，但卻充斥著常人難以想像的暗黑真相？近日國外一名郵輪員工雷伊（Raye）與同事大膽揭露了海上生活的驚人內幕，直言這些事情「足以讓一般人嚇到昏迷」。她們表示，在郵輪上工作幾乎沒時間睡覺，只能仰賴「7分鐘極速補眠」，而且在航行過程中，大家早就對「船上有死人」這件事習以為常，而且船上其實都配有停屍間。

2026-06-06 18:29