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拒付超重行李費…女子阿根廷機場強行登機 咬傷警員離譜行徑全被拍

香港01／ 撰文：林嘉敏
阿根廷一名女子6月2日首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的荷西紐貝瑞機場（AEP）拒絕支付超重行李費用後，不僅強行登機，更與執法人員爆發肢體衝突，甚至咬傷女警。 示意圖／AI生成
阿根廷一名女子6月2日首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的荷西紐貝瑞機場（AEP）拒絕支付超重行李費用後，不僅強行登機，更與執法人員爆發肢體衝突，甚至咬傷女警。 示意圖／AI生成

阿根廷一名女子6月2日首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的荷西紐貝瑞機場（AEP）拒絕支付超重行李費用後，不僅強行登機，更與執法人員爆發肢體衝突，甚至咬傷女警，事主最終被捕。

《紐約郵報》6月5日報道，該女子搭乘廉航JetSmart，預計飛往阿根廷中部城市科爾多瓦（Córdoba）。她未處理隨身行李超重問題，擅自闖入機艙。

片段顯示，警方為維持航班秩序將其勸離下機，過程中粉衣女子情緒失控，激烈與多名執勤警察爭執，並咬傷一名女警。

最終，女子被警方強制護送下機，其脫序行徑惹眾怒，在場其他乘客紛紛鼓掌支持警方執法。

事件導致航班短暫延誤，後續順利起飛。肇事女子在衝突中受輕傷，被送往機場醫療中心救治，事後遭到拘留，目前正接受阿根廷聯邦當局調查。

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文章授權轉載自《香港01》

機場 阿根廷 行李

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