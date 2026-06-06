度假天堂是假象？豪華郵輪員工揭黑暗內幕 突辦「冰淇淋派對」別太開心

豪華郵輪看似是遠離塵囂的度假天堂，但卻充斥著常人難以想像的暗黑真相？近日國外一名郵輪員工雷伊（Raye）與同事大膽揭露了海上生活的驚人內幕，直言這些事情「足以讓一般人嚇到昏迷」。她們表示，在郵輪上工作幾乎沒時間睡覺，只能仰賴「7分鐘極速補眠」，而且在航行過程中，大家早就對「船上有死人」這件事習以為常，而且船上其實都配有停屍間。

據外媒「New York Post」報導，光是今年5月，荷蘭籍郵輪就疑似爆發漢他病毒疫情導致3名旅客喪命；上個月在巴哈馬，一名88歲的老婦人也因操縱代步車失控而墜海身亡。前郵輪歌手塔克（Dara Tucker）過去就曾向300多萬名網友揭露一個秘辛，當郵輪上無預警舉辦「免費冰淇淋派對」時，通常意味著船上的死人數已經超過了停屍間的負荷。塔克解釋，如果該趟航程有超過7人死亡，工作人員就必須把屍體移往冷凍庫存放，而為了騰出冷凍庫的空間，最好的方法就是趕快把冰淇淋發給大眾吃完。

除了處理接二連三的屍體，郵輪更經常發生地下戀情。雷伊的同事笑稱，郵輪上似乎自帶「美顏濾鏡」，每個人看起來都比平時帥氣漂亮10倍。但她們也鄭重警告，如果在船上與人發生一夜情，對方有高達50%的機率早有家庭，更提醒美國旅客要小心熱情搭訕的外國人，因為許多人只是想藉由異國戀情來騙取美國綠卡。

前郵輪員工兼作家普萊克（Karolina Plec）接受外媒採訪時，也證實了海上生活的瘋狂。儘管郵輪嚴格禁止員工與乘客發生男女關係，但私底下的偷情手段層出不窮。普萊克回憶，曾有調酒師為了把女乘客偷渡進員工宿舍，甚至讓對方穿上救生衣當偽裝；還有一名身材火辣的女遊客，在清晨試圖穿著大尺碼帽T和鴨舌帽溜出男員工房間時被當場抓包。

普萊克透露，郵輪上最不缺的就是八點檔等級的感情糾葛。在狹小的船艙裡，經常能看到某個男員工同時腳踏多條船，在SPA美容師、女服務生和賭場女郎之間無縫接軌，但紙終究包不住火，最後往往會在員工走廊上演眾女對質、世紀大崩潰的精彩場面。不過普萊克自己卻是幸運的例外，身為前賭場荷官的她，在船上結識了同為員工的丈夫，如今兩人已結縭20年。