澳洲查扣非法養殖10萬隻蟑螂 珍奇昆蟲交易黑市值14萬

澳洲野生動物官員近來破獲一處郊區非法養殖場，查扣10萬隻非法培育的蟑螂，這批蟑螂在交易珍奇昆蟲的黑市價值超過澳幣20萬元（約14.1萬美元）。

中央社引述法新社報導，澳洲環境部門5日表示，執法人員在雪梨以西的巴瑟斯特鎮（Bathurst）突襲搜查一處商業培養場時，查獲超過10萬隻非法養殖的蟑螂，包括體型較大、以發出嘶鳴聲作為防衛機制聞名的馬達加斯加蟑螂，以及專供寵物蜥蜴食用、已成為入侵物種的杜比亞蟑螂。

照片顯示，其中一隻遭查扣的馬達加斯加蟑螂體型大到幾乎可以覆蓋成年人的手掌。環境部門指出，這批遭查扣的非法養殖蟑螂市值約澳幣20萬元。

環境部門官員表示：「我們對保護澳洲獨有的生物多樣性和打擊國家環境法規觸法行為等工作相當重視。我們正目睹非法飼養和販售珍奇蟑螂的情形，現在正向寵物業者和飼主發出警告通知。」

據報導，澳洲官員現在須對這些生命力驚人的蟑螂執行人道銷毀這項棘手任務；這種昆蟲生命力極為頑強，甚至催生出牠們能在核爆事故中生存下來的都市傳說。