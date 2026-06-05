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影／停車餵熊下場慘！遊客險遭母熊拖出車外 認「闖入牠的地盤」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一名保加利亞遊客日前開車行經鄰國羅馬尼亞山區，遊客試圖餵食母熊及幼熊時，遭母熊撲向車輛並試圖將他拖出車外，導致身受重傷。資料照片。非當事熊。路透 / alamy
一名保加利亞遊客日前開車行經鄰國羅馬尼亞山區，遊客試圖餵食母熊及幼熊時，遭母熊撲向車輛並試圖將他拖出車外，導致身受重傷。資料照片。非當事熊。路透 / alamy

羅馬尼亞日前發生一起野熊攻擊事件，一名遊客試圖餵食母熊及幼熊時，遭母熊撲向車輛並試圖將他拖出車外，導致身受重傷，整個驚心動魄的過程全被拍攝下來。

紐約郵報報導，這起攻擊事件發生在維德拉魯水壩（Vidraru Dam）附近的特蘭斯法格拉什公路（Transfăgărășan Highway）山區路段，當地因經常有熊出沒而有「熊隘口」（bear pass）之稱。儘管官方屢屢發出警告，仍有大量遊客前往當地觀賞甚至餵食野生熊。

從第一人稱視角拍攝的影片可見，保加利亞男子比熱夫（Georgi Bizhev）駕車行經此處時，將車停在一頭母熊及幼熊旁，試圖餵食牠們。根據Jam Press取得的驚悚畫面，母熊突然以後腳站立衝向車輛，接著直接撲向駕駛座，試圖抓住比熱夫，車上的他與乘客放聲尖叫。

比熱夫表示：「我闖入牠的環境，而我也為這個錯付出代價。」

另一段由後方車輛拍攝的影片顯示，駕駛眼見母熊發動攻擊後，不斷按喇叭並大聲呼喊，試圖將牠嚇退，最後比熱夫才成功駕車脫離現場。

根據保加利亞廣播電台（Radio Bulgaria）報導，比熱夫今年46歲，曾擔任該國一家職業足球俱樂部主席。他向媒體表示，當時看到母熊耳朵豎起來，接著便朝他撲了過來，試圖抓住他並將他拖出車外。若非繫著安全帶，他可能已被熊從車內拖到路上。他當時以左臂保護臉部，抵擋熊的利牙與利爪，因此左臂遭到嚴重咬傷，事後接受緊急手術治療。

在這起驚險事件中，母熊與幼熊均未受傷。官員認為，母熊當時很可能是在保護自己的幼熊。比熱夫則表示，雖然在羅馬尼亞餵食野熊屬違法行為，違者可能面臨高額罰款，但沿途休息站仍販售供遊客餵熊的食物。

羅馬尼亞 保加利亞

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