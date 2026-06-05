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女搭機被醫療犬「抓抓」示警不當一回事 健檢結果讓她傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女子之前搭飛機時被一隻醫療犬「示警」，事後去醫院健檢才發現有心律不整。 示意圖／ingimage
美國一名女子之前搭飛機時被一隻醫療犬「示警」，事後去醫院健檢才發現有心律不整。 示意圖／ingimage

動物的嗅覺與感知能力向來備受關注，經過專業訓練的醫療服務犬更能協助偵測人體異常狀況。美國一名女子近日分享自身經歷，表示曾在搭機途中被鄰座乘客的醫療警示犬多次主動示警，當時不以為意，沒想到數個月後健康檢查時，竟真的診斷出患有心律不整，離奇經歷曝光後引發網友熱議。

這名女子凱蒂（Katie）日前在社群平台X（前身為Twitter）發文表示，某次搭機時，鄰座女乘客帶著一隻醫療服務犬同行。飛行途中，原本安靜的狗狗突然多次靠近她，不僅用爪子抓撓，還伴隨低聲哀鳴，顯得相當焦躁。

凱蒂回憶，類似情況接連發生約3次後，狗主人顯得有些不好意思，主動向她解釋：「這聽起來可能很奇怪，但我的狗通常只有在人有心臟問題時才會這樣，建議妳應該去醫院檢查一下。」

對於這番提醒，凱蒂當下並未放在心上，只覺得是旅途中一段有趣的小插曲，直到幾個月後進行例行健康檢查時，凱蒂隨口向醫師提及這段經歷，沒想到檢查結果顯示，她確實有輕微心律不整的情況。

消息曝光後引發關注，相關貼文累積超過百萬次瀏覽。許多網友驚訝表示，「醫療犬真的準得讓人害怕」、「在3萬英尺高空中，竟然是一隻拉布拉多比醫生先發現健康問題」、「狗狗比醫生更早察覺異常」、「動物常常在意想不到的時候救人一命」。

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