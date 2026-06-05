女搭機被醫療犬「抓抓」示警不當一回事 健檢結果讓她傻眼
動物的嗅覺與感知能力向來備受關注，經過專業訓練的醫療服務犬更能協助偵測人體異常狀況。美國一名女子近日分享自身經歷，表示曾在搭機途中被鄰座乘客的醫療警示犬多次主動示警，當時不以為意，沒想到數個月後健康檢查時，竟真的診斷出患有心律不整，離奇經歷曝光後引發網友熱議。
這名女子凱蒂（Katie）日前在社群平台X（前身為Twitter）發文表示，某次搭機時，鄰座女乘客帶著一隻醫療服務犬同行。飛行途中，原本安靜的狗狗突然多次靠近她，不僅用爪子抓撓，還伴隨低聲哀鳴，顯得相當焦躁。
凱蒂回憶，類似情況接連發生約3次後，狗主人顯得有些不好意思，主動向她解釋：「這聽起來可能很奇怪，但我的狗通常只有在人有心臟問題時才會這樣，建議妳應該去醫院檢查一下。」
對於這番提醒，凱蒂當下並未放在心上，只覺得是旅途中一段有趣的小插曲，直到幾個月後進行例行健康檢查時，凱蒂隨口向醫師提及這段經歷，沒想到檢查結果顯示，她確實有輕微心律不整的情況。
消息曝光後引發關注，相關貼文累積超過百萬次瀏覽。許多網友驚訝表示，「醫療犬真的準得讓人害怕」、「在3萬英尺高空中，竟然是一隻拉布拉多比醫生先發現健康問題」、「狗狗比醫生更早察覺異常」、「動物常常在意想不到的時候救人一命」。
A woman with a medical alert dog sat beside me on a flight once, and the dog would NOT stop pawing at me and whining. After like the third time, she awkwardly goes, “Okay this is gonna sound strange, but my dog usually does that when someone has a heart issue… you might wanna…— Katie💞 (@Uniquekatie02) May 13, 2026
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。