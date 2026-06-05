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超級球迷！英格蘭大叔「第10度」朝聖世界盃…賣房飛去看球

香港01／ 撰文：王海
四年一度的世界盃即將來臨，英格蘭有一位超級球迷米爾恩（Andy Milne）表示，他正出售自己的房子，以籌集資金前往觀看今年夏天的世界盃比賽，期望一睹英格蘭再捧走世界盃。圖為他將觀看9屆世界盃的經歷寫成一本書。（網絡圖片）
四年一度的世界盃即將來臨，英格蘭有一位超級球迷米爾恩（Andy Milne）表示，他正出售自己的房子，以籌集資金前往觀看今年夏天的世界盃比賽，期望一睹英格蘭再捧走世界盃。圖為他將觀看9屆世界盃的經歷寫成一本書。（網絡圖片）

四年一度的世界盃即將來臨，作為一名球迷，為了能夠現場支持愛隊你可以做到甚麼地步？英格蘭有一位超級球迷米爾恩（Andy Milne）早前表示，他正出售自己的第二套房子，以籌集資金前往觀看今年夏天的世界盃比賽，期望一睹英格蘭再捧走世界盃。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，62歲的米爾恩在2022年卡塔爾世界盃期間，一張他身穿英格蘭球衣、手持複製世界盃獎盃的照片在網上瘋傳，讓他一舉成名。

米爾恩是一位退休教師，現居泰國。他在看台上表情激動的照片讓他迅速成為球迷心中的偶像，並於2024年受邀出席BBC年度體育人物頒獎典禮。

米爾恩絕對是「資深球迷」；他總共觀看過九屆世界盃，其中八屆是跟隨英格蘭男隊，一屆是跟隨英格蘭女隊。他表示，為了籌集今年稍後前往美國、加拿大和墨西哥觀看世界盃的資金，他已將位於柴郡（Cheshire）諾斯威奇（Northwich）價值35萬英鎊（約368萬港元）的第二套房產掛牌出售。

米爾恩告訴《鏡報》：「我賣掉它是為了去看世界盃。」

米爾恩表示：「上次去卡達看世界盃是我送給自己的禮物，我存了好幾年的錢。我們擁有這套第二套房產已經27年了，是時候把它變現了。」

米爾恩首次現場觀看世界盃是1982年西班牙世界盃，他表示預計將在美國停留七周，並已買到決賽前所有比賽的門票。

米爾恩不但曾親身前往觀看9屆世界盃，還將他在旅途上的經歷集結成一本書，題為《那個世界盃小子》（That World Cup Guy）。

截稿前，米爾恩在網上表示，已搭飛機前往美國，準備親身支持哈利簡尼（Harry Kane）。他在收拾行李的時候，展示了他珍藏的一系列英格蘭球衣。

米爾恩亦分享，他已成為一個票務平台的2026世界盃現場娛樂超級球迷。他最後打趣道，雖然他賣了房子，但他最終可能只能見證英格蘭再次飲恨而回。

無論最終結果如何，相信大家都將會在英格蘭的賽事直播中，看見這位手持世界盃獎杯的大叔為愛隊吶喊助威。

延伸閱讀：

世界盃前墨西哥爆大型示威　教師法官為「五斗米」聚集街頭｜有片

世界盃｜伊朗隊遭美國拒絕過夜　獲墨西哥「收留」比賽日才赴美

文章授權轉載自《香港01》

英格蘭 世界盃 BBC 2026美加墨世足 世足彩蛋

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