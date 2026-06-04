聽新聞
0:00 / 0:00
5300年冰人身上竟找到活酵母！科學家成功做出麵包 下一步還想釀啤酒
1991年在阿爾卑斯山冰川中被發現的「冰人奧茨」（Ötzi the Iceman），一直是研究史前人類的重要寶庫。如今，這具已有5300年歷史的木乃伊再次帶來驚人發現。科學家不只在他身上找到仍具生命力的酵母菌，甚至還成功利用這些微生物製作出發酵麵團。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自歐洲研究機構Eurac Research的團隊首次詳細分析「冰人奧茨」身上的微生物群落，從其皮膚、胃部內容物、內部組織，以及當年發現地點保存下來的土壤樣本中尋找微生物蹤跡。
研究發現，奧茨體內保存著與早期人類相似的腸道菌群，而在皮膚與胃部則檢測到多種酵母菌。令人意外的是，這些酵母同時帶有古代與現代DNA特徵，顯示它們可能源自冰川環境，並在極端低溫下存活至今。
研究負責人薩爾漢（Mohamed Sarhan）表示，奧茨一直被保存在攝氏零下6度環境中，照理來說微生物很難長期存活，但這些酵母卻展現出驚人的耐寒能力。
研究人員決定測試這些「冰河時代酵母」的實際用途。他們先嘗試製作天然酵母麵種，但一開始完全沒有反應。經過數個月持續餵養與調整後，酵母終於適應麵粉環境，成功讓麵團在24小時內膨脹發酵，效果與現代酵母幾乎沒有差別。薩爾漢笑稱，雖然自己從未烤過麵包，成品還有進步空間，但麵團品質相當不錯，證明這些古老酵母仍保有強大活性。
研究團隊表示，除了烘焙之外，他們也正與德國釀酒專家合作，計畫利用奧茨身上的酵母釀造啤酒。如果實驗成功，未來人們或許有機會品嚐到來自5300年前、橫跨冰河與現代的特殊風味。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。