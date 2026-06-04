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Z世代不敢談戀愛？調查曝：逾四分之一少年寧交AI女友因為「不會被拒絕」

聯合新聞網／ 綜合報導
英國最新調查，有四分之一的受訪者表示寧願和AI女友交往。示意圖／ingimage
英國最新調查，有四分之一的受訪者表示寧願和AI女友交往。示意圖／ingimage

人工智慧（AI）聊天機器人正快速融入年輕世代生活，甚至逐漸取代部分真實人際互動。英國最新調查發現，越來越多青少年傾向與AI建立情感連結，甚至寧願擁有「AI女友」，也不願面對現實戀愛中可能遭遇的拒絕與挫折。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，英國男性倡議組織Male Allies UK針對1000名12至16歲男孩進行調查，結果顯示高達85%的受訪者曾與聊天機器人互動；20%的人表示認識正在與AI聊天機器人「交往」的同儕；更有超過四分之一受訪者認為，相較於真人戀愛，AI伴侶提供的陪伴與關注更有吸引力。

調查也發現，58%的青少年認為AI關係比較輕鬆，因為他們能夠掌控對話內容與進行方式。對許多年輕人來說，不會批評、不會爭吵、更不會拒絕自己的AI，成了理想的情感寄託對象。

關係研究機構Arya研究主管維洛塔（Nicholas Velotta）指出，AI之所以具有強大吸引力，在於它總是給予肯定與回應，不會感到疲倦，也不會提出反對意見。對仍在摸索自我認同的青少年而言，這種毫無摩擦的互動很容易被誤認為是親密關係。

他認為，現代男性處在兩種互相衝突的社會期待之中。一方面，他們被鼓勵展現強勢、自信甚至所謂的「Alpha男性」形象（通常指在群體中具備強大領導力、自信且果斷的男性）；另一方面，又經常被告知男性是性別問題的根源，應該退居幕後。在這樣的矛盾環境下，永遠不批判、始終願意傾聽的AI，自然成了男性的情感避風港。

不過維洛塔也警告，AI終究不是人類，若使用者將其誤認為真正的情感關係，恐怕會失去學習同理心、溝通、妥協與處理衝突的機會。他強調，真實戀愛雖然困難，甚至偶爾令人難堪，但正是在一次次被拒絕、磨合與理解他人的過程中，人們才得以建立成熟的人際能力。若年輕世代選擇跳過這些成長歷程，未來恐怕不只是難以經營愛情，更可能無法適應工作或合作關係。

AI 女友 兩性關係 戀愛

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