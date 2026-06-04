神明使者也敢染指！短裙妹笑嘻嘻硬騎奈良鹿 日網友暴怒：這蠢貨哪國人

日圓匯率近期始終維持甜甜價，雖然替日本帶來海量觀光人潮，但層出不窮「觀光公害」也讓當地民眾不堪其擾。近日，社群瘋傳一則「白衣短裙女硬騎奈良鹿」的影片，只見短裙女笑嘻嘻壓在鹿的身上，畫面曝光後，更有當地志工透露該隻鹿早已因車禍受傷，讓日本網友群起痛罵「這個蠢貨是哪國人？」、「奈良的鹿據說是神的使者，這是非常不敬的行為啊」。

Instagram帳號「japanmoments.jp」經常分享日本的文化、風景，但近日上傳一則「白衣短裙女硬騎奈良鹿」的影片，只見腳踩高跟鞋、身穿白衣短裙的長髮妹子，不顧不斷閃避的鹿，笑嘻嘻地用日文喊著「可以騎、可以騎」，硬是或靠、或坐的騎在鹿的身上。疑似同行的男性友人也絲毫不想勸阻，甚至快樂地拿起手機拍攝，似乎將這起虐待動物的事件當成旅遊趣事。

影片曝光後許多網友痛批短裙女，「這樣做是有問題的，如果穿著高跟鞋踩到鹿的腳，可能會受重傷」、「終身禁止入境日本」、「這對鹿來說太殘忍了，我希望那些傷害日本的人都被禁止入境」。

此外，事件還被分享到X，一名在奈良擔任照護鹿的志工表示，影片當中的鹿前陣子才因為交通事故導致前腳骨折，短裙女硬騎的舉動不僅是虐待，對於前腳彎曲卻努力存活的動物，這種行為「絕對不可原諒」。

志工貼文底下也吸引到許多憤慨網友回應，「這個蠢貨是哪國人？」、「男女都爛透了。正經的日本人不會想到對神明的使者——奈良的鹿做這種事」、「奈良的鹿據說是神的使者，這是非常不敬的行為啊」。