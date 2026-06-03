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天外飛來天文數字橫財…男子一夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透
土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透

土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過200億美元的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未因此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。

根據NTV電視台報導，這位32歲的男子塔卡洛（Ahmad Jahangard Takalo）出生於亞塞拜然，十年前定居土耳其。有一天他在凡城（Van）的超市購物時發現銀行卡無法付款，查看帳戶後大吃一驚，帳戶裡竟然有超過1兆里拉的資金，且來源不明。

隨後，他的所有帳戶都被土耳其金融犯罪調查委員會（MASAK）凍結，並接受調查。塔卡洛表示，他完全不知道這筆錢是怎麼到帳的。這筆巨款相當於約218億美元，理論上足以讓塔卡洛躋身全球前120大富豪之列，大約排在世界第116名。

塔卡洛接受NTV採訪時描述了當時的情景，他說，銀行員工也對這種情況感到困惑，銀行職員打電話給他的主管，主管打電話給銀行經理，所有人都亂成一團，而且錢一到帳就被MASAK凍結了。他們覺得整件事太滑稽了。

在帳戶出現天文數字的巨款後，塔卡洛也好奇地詢問人工智慧（AI）這筆錢可以用來做什麼。AI的回覆說：「你可以蓋1,000座體育場、購買九卡車的黃金，或是建立一個擁有30萬人口的國家。」

塔卡洛表示，他大約一個月來一直無法存取自己的帳戶，並表示希望盡快解決這種混亂情況。目前，對該事件的調查仍在進行中。

土耳其 亞塞拜然

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