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巴西驚傳「假扮12歲少女」詐騙 37歲女騙收養逾1年！落網黑歷史全曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
女子假扮12歲女童，還讓收養家庭替她辦生日派對。示意圖／ingimage
女子假扮12歲女童，還讓收養家庭替她辦生日派對。示意圖／ingimage

巴西警方近日破獲一起離奇詐騙案，一名37歲女子涉嫌長期假扮12歲女孩，成功騙取一個家庭「收養」她長達約一年兩個月。收養家庭不只對女子疼愛有加，生日時還為「女兒」舉辦生日派對，事情鋪光後女子已遭警方收押。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名37歲女子使用假名「加布里埃爾」（Gabriele）行騙。她先向教會求助，謊稱自己未成年且剛從巴西北部帕拉州（Para）的受虐家庭逃出。在成功取得牧師與教友的信任後，她不僅獲得金錢援助，更被轉介到一個家庭生活。

女子被收養以後，收養父母對她疼愛有加。女子為了維持「孩子形象」，刻意使用奶瓶和奶嘴，就連睡覺時都要抱著安撫毛毯才能入睡。她以較高聲線說話，多次假裝夜間恐慌症發作，好讓父母相信她真的是「需要被照顧的孩子」。

收養家庭不只替她舉辦了12歲生日派對，還打算為她支付減重藥物費用，準備正式辦理收養。為了避免去學校身分曝光，女子謊稱擔心被施暴父親找到不願去上學，也讓收養家庭對她更加心疼。

警方指出，由於女子的外貌與實際年齡有落差，她便以「自閉症與長期受虐」為由，辯稱這才導致外表看起來較為成熟。這場精心設計的騙局，直到收養家庭的一名親屬產生懷疑並報警，才終於戳破謊言。

警方深入調查後發現，該名女子根本是「詐騙慣犯」，過去曾以類似手法橫行巴西聖保羅、里約熱內盧及米納斯吉拉斯等地。在2023年的一起案件中，她同樣冒充12歲女童，自稱遭遇虐待與「巫術儀式」以博取同情；當時她甚至狠心自殘、往體內插入超過100根針，只為了強化自己是受害者的說詞。

巴西警方已於6月2日將該名女子逮捕歸案，目前正依詐欺與偽造身分等罪嫌收押偵辦。

巴西 詐騙

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