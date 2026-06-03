再累也甘願！全職媽媽1原因「絕不讓老公做家事」 家事誰該做引論戰

雙薪家庭越來越普遍，家務分工也成為社群平台上的熱門話題。美國一名全職媽媽在社群媒體上公開表示，自己從不要求丈夫幫忙做任何家事，一部簡單的影片不只突破百萬觀看，還掀起兩派網友激烈論戰。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名來自美國中西部的媽媽日前在社群媒體分享自己的婚姻觀。她表示，無法理解網路上許多女性抱怨丈夫不分擔家務，甚至鼓勵彼此離婚的言論，因為她的家庭完全採取不同模式。

她透露，丈夫是一名藍領勞工，每周工作6天，每天工時超過12小時，從天還沒亮就出門工作，直到深夜才返家。女子在影片中說，丈夫每天太陽還沒出來就去上班，回家時天早就黑了。星期天是丈夫的休息日，也是陪伴孩子的時間。不可能要求丈夫在閒暇時做家事。

她表示，自己是全職媽媽，雖然照顧孩子與家庭也非常累人，但她認為丈夫的工作強度更高。「我很累、真的很累，但他比我更累。我不會讓他在家裡做任何事情。」她說。這番言論立刻引爆討論，超過2000名網友留言表達看法。

不少人批評她的觀念過於傳統，有網友指出，如果丈夫是單身，工作再辛苦也得自己買菜、煮飯、洗衣服和打掃，並不會因為工作時間長就完全不用處理生活瑣事。也有人留言表示，「我每天工作12小時，回家照樣做家事。」另有人認為，每個家庭情況不同，不該因此批評那些同樣需要工作、分擔家計的女性。

不過，也有不少支持者站在她這一邊。一名網友表示，自己的丈夫每天工作14小時、一周工作6天，因此她同樣負責農場、孩子與所有家務，「我也從來不會要求他幫忙」。另一名支持者則留言：「有些妻子就是不懂，但沒關係。我完全同意妳的看法。」

隨著影片持續瘋傳，關於夫妻家務分工、全職家庭與雙薪家庭角色分配的討論，也再次成為社群媒體上的熱門話題。