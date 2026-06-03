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把老鼠縫上內褲賣爆！獵奇品牌推出「鼠鼠內褲」 網友嚇壞：到底誰會買

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲標本品牌設計出老鼠內褲。示意圖／ingimage
澳洲標本品牌設計出老鼠內褲。示意圖／ingimage

大多數人看到老鼠出現在家裡都會嚇得跳起來，更別說讓老鼠出現在貼身衣物上。不過澳洲一個獵奇品牌偏偏反其道而行，把經過標本處理的老鼠直接縫在女性內褲上販售，沒想到產品反而迅速在網路爆紅，甚至吸引不少人搶購。

ODDITYCENTRAL報導，Rat Oddity Gizzard本來專門製作動物標本，過去幾年一直用標本老鼠創作各種奇怪的作品，像是老鼠標本燭台、昆蟲標本擺飾等等。去（2025）年10月，設計師突發奇想，決定把整隻完整的老鼠標本縫到女性內褲上。作品照片上傳到Instagram後，馬上引發網友討論。

這款產品被命名為「LingeRAT」，名字結合了lingerie（貼身內衣褲）與rat（老鼠）兩個單字。雖然外觀看起來像真正的內褲，但設計師說，這系列的作品算是藝術收藏品，不是讓客戶買來實際穿著用的。

令人意外的是，即使內褲上縫了整隻老鼠標本，還是有不少網友表示願意試穿，甚至開玩笑說想穿來給另一半「驚喜」，或參加特殊場合活動。由於產品實在過於荒謬，不少人一度懷疑這只是品牌炒作噱頭。但事實上，「鼠鼠內褲」真的有在販售，而且價格還不便宜，每件售價高達190澳元（約新台幣4,200元）。

這波爆紅也替品牌帶來大量關注，但伴隨而來的爭議也隨之增加。許多網友認為這款設計令人不適，甚至直呼「有病」，也有人質疑動物來源與製作方式。對此，品牌強調，為了讓消費者了解製作過程，他們的標本動物取得來源都是公開的。不過對於這種挑戰接受度的商品來說，爭議或許也是行銷策略的一部分。

有趣的是，儘管網路評價兩極，品牌目前不僅持續販售這款商品，還提供國際配送服務。顯然在世界某個角落，真的有人願意花錢收藏，甚至穿上這件令人毛骨悚然的「鼠鼠內褲」。

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