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婚姻沒了房也別想留？不管妻女在家 醉漢被提離婚暴走「開怪手拆屋」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子不滿妻子申請離婚，竟開怪手拆毀自家房子。示意圖／ingimage
男子不滿妻子申請離婚，竟開怪手拆毀自家房子。示意圖／ingimage

美國賓州一名男子得知妻子提出離婚後，因為不願離婚，竟在酒後開著怪手拆掉自家房子。更可怕的是，當時妻子和兩個女兒都還在屋內，警方接獲報案時，電話裡甚至還能清楚聽見房屋被怪手撞擊的巨大聲響。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在賓州巴特勒郡（Butler County）。48歲男子皮耶爾斯札（Eric Pierwsza）在得知妻子提出離婚申請後，一下子情緒失控，做出瘋狂行徑。據當地媒體報導，他在喝酒後就曾向妻子放話：「如果真的結束了，我就把房子拆掉！」原本家人以為這只是氣話，沒想到男子真的付諸行動。

當天深夜，他爬上一輛工程用挖土機，開始朝自家房屋猛力撞擊。巨大機具拆毀房屋後方結構，連牆壁和建築外部都被硬生生扯裂。更驚人的是，男子動手時，妻子與兩個女兒都還在屋內。警方公布的報案資訊顯示，妻子驚慌撥打911求救時，背景音裡不斷傳出房屋遭破壞的轟隆巨響。所幸三人及時逃離，沒有受到任何傷害。

警方表示，男子拆毀房屋後並未繼續留在現場，而是走進屋內拿走自己的健身包，接著若無其事地離開。警方後來在市區找到他並將其逮捕。目前皮耶爾斯札面臨多項刑事指控，包括製造重大危險事故、危害他人安全及擾亂公共秩序等罪名。

從現場照片來看，房屋雖然沒有完全倒塌，但後方結構已遭嚴重破壞。調查人員指出，建築物受損程度遠比外觀看起來嚴重，基於安全考量，整棟房屋未來很可能必須全面拆除。

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