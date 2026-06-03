快訊

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

艾司摩爾在台大舉招募千人！碩畢年薪兩百萬 員工平均年薪曝光

影／伊朗飛彈擊中科威特機場！多人受傷、航班停飛 爆炸火光畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

「別小看我」黑熊闖民宅追柴犬 日本8旬嬤拿黏毛滾筒怒吼嚇退

中央社／ 東京3日專電
日本岩手縣釜石市日前上演「阿嬤大戰黑熊」。一頭體長約1.5公尺的黑熊追著柴犬闖入民宅，沒想到迎戰牠的是一名行動不便的80歲老婦。她拿起黏毛滾筒當拐杖和武器，對著熊大喊「別小看我」，竟成功將熊嚇跑。示意圖／ingimage
日本岩手縣釜石市日前上演「阿嬤大戰黑熊」。一頭體長約1.5公尺的黑熊追著柴犬闖入民宅，沒想到迎戰牠的是一名行動不便的80歲老婦。她拿起黏毛滾筒當拐杖和武器，對著熊大喊「別小看我」，竟成功將熊嚇跑。示意圖／ingimage

日本岩手縣釜石市日前上演「阿嬤大戰黑熊」。一頭體長約1.5公尺的黑熊追著柴犬闖入民宅，沒想到迎戰牠的是一名行動不便的80歲老婦。她拿起黏毛滾筒當拐杖和武器，對著熊大喊「別小看我」，竟成功將熊嚇跑。

朝日新聞報導，住在山區最深處的高橋和子，30年前丈夫過世，去年長子也離世，如今與公柴犬「雅」相依為命。5月31日傍晚，狗狗突然狂吠不止，高橋立刻察覺情況不對，直覺告訴她，「是熊來了。」

高橋家附近有李子樹和柿子樹，熊經常在黃昏現身，有時還會上樹，不過以往只要狗一叫，熊就會離開。這次卻不同。

高橋事後猜想，可能因為個性強勢的柴犬不停吠叫，表現太過挑釁，熊竟一路追著牠在屋外繞圈，一圈、兩圈，雙方距離愈來愈近。

擔心愛犬遭攻擊，高橋一邊報警求助，一邊做出驚人決定。行動不便的她撐著黏毛滾筒站起身，打開廚房的落地門，把雅叫進屋內，隨後關上紗門。

她從4歲起就住在這個家。雖然經常看見熊，但熊從未闖進過家裡。她心想：「這樣牠應該就會離開了吧。」

原以為事情就此結束，沒想到下一秒，黑熊竟直接撞破紗窗闖進廚房。

眼看熊近在眼前，距離不到2公尺，高橋知道自己根本跑不了。「與其什麼都不做就被牠攻擊，不如拚了。」

她乾脆站到愛犬前方，張開雙臂、握緊手中的黏毛滾筒，大聲怒吼「哇啊！」、「別小看我！」

她事後表示，當時只想著要讓熊覺得自己比牠更大、更強，不然恐怕性命難保。

令人意外的是，熊似乎真的被嚇到，當場轉身衝出屋外。就在牠逃離後不久，警方和鄰居也趕到現場。

儘管經歷一場驚魂記，高橋並不討厭熊。她回憶，幾年前曾在屋後的神社看過一對長相俊秀的熊母子，甚至開玩笑說，這次闖進家的熊「長得也是個美男子，說不定就是當年的小熊長大了。」

對於與熊正面衝突，她表現依然十分淡定，「這裡原本的居民就是熊啊。」

高橋決定把愛犬改養在室內，除此之外，她表示，生活不會有太大改變。「很多人說現在的熊失去秩序、會攻擊人，但我覺得這裡的熊不是這樣，人和熊怎麼相處很重要。」

最後她笑著補上一句，「我其實很喜歡熊呢。」

日本 黑熊 柴犬

延伸閱讀

日本熊害再擴大 福島4傷、秋田山區現1具遺體

日小猴Panchi君減少抱玩偶人氣依舊 狂吸800萬捐款

閃爍紅眼還會咆哮！日本熊出沒紀錄創新高 「怪獸狼」訂單爆增、供不應求

浪犬剛有家「害怕再度被拋下」 熟睡中聽到飼主返家聲秒飛撲迎接：別丟掉我

相關新聞

「別小看我」黑熊闖民宅追柴犬 日本8旬嬤拿黏毛滾筒怒吼嚇退

日本岩手縣釜石市日前上演「阿嬤大戰黑熊」。一頭體長約1.5公尺的黑熊追著柴犬闖入民宅，沒想到迎戰牠的是一名行動不便的80...

挪威海域發現18世紀沉船 撈出大量中國青花瓷

挪威氣象與環境部及挪威航海博物館1日共同宣布一項重大考古發現，考古團隊近日在該國南部海域發現一艘18世紀的沉船，從船上打撈出包括中國青花瓷碗在內的數千件珍貴文物，並將其命名為「瓷器沉船」；考古人員說，北歐地區先前從未發現過可與之相媲美的沉船寶藏。

台灣曾是日本人羨慕的大城市？被遺忘的百年前台日交流史

隸屬於日本沖繩縣的八重山群島，是日本離台最近的島嶼群。近期剛和基隆通航的石垣島、離台最近與那國島，又或是文中提及的竹富島，皆屬於八重山群島的一部分。相較於沖繩本島，八重山群島在地理位置上離台灣更近，使得台灣與八重山群島之間的交流互動在日治台灣時期到戰後不久相當頻繁。本文為《流轉臺灣的沖繩人：被帝國烙印的生命之旅》（衛城出版，2026）書摘，內容即講述台灣成為日本帝國的一部分後，八重山群島的居民們為何紛紛前往台灣？

投下原子彈的終結之計！三個男人如何引導日本《通往投降之路》

本文摘錄自伊凡．湯瑪斯（Evan Thomas）專書，描寫二戰後期參與美國對日本投下原子彈決策的兩位重要官員——美國戰爭部長史汀生和陸軍航空隊司令史帕茲，以及主張投降的時任日本外務大臣東鄉茂德，三人在歷史交叉路口的掙扎與抉擇。全書名為《通往投降之路：三個男人與二戰終結的倒數計時》（2025，八旗文化出版）。

露營奪命！一家四口豪華帳篷內離奇身亡 警疑食物或一氧化碳中毒

印尼中爪哇省日前發生露營奪命慘劇。當地一家四口前往知名旅遊勝地進行豪華露營（Glamping），但卻逾時未退營，結果被發現集體離奇陳屍於緊閉的帳篷內。警方接手調查後，初步排除他殺可能，並懷疑致命元兇為食物中毒或在密閉空間內燒烤引發的一氧化碳中毒，但確切死因仍有待法醫進一步解剖確認。

從攤販到上班族…他破潛規則成「除蟑大王」繞一圈終圓賽車冠軍夢

根據日媒ENCOUNT報導，現為CleanLife專業除蟑公司社長的大野宗，年輕時熱愛賽車，為了籌措買車參賽的巨額資金，他展現了敏銳的經商天賦。在大學畢業生起薪12萬日圓（約台幣2萬3千元）的時代，他租借輕型貨車當起「水蜜桃攤販」，到山梨縣批貨，靠著聰明的街頭促銷手法，創下單日淨賺近5萬日圓（約台幣9865元）的驚人紀錄，順利在一個暑假內賺到人生第一輛二手賽車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。