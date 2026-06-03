「別小看我」黑熊闖民宅追柴犬 日本8旬嬤拿黏毛滾筒怒吼嚇退

日本岩手縣釜石市日前上演「阿嬤大戰黑熊」。一頭體長約1.5公尺的黑熊追著柴犬闖入民宅，沒想到迎戰牠的是一名行動不便的80歲老婦。她拿起黏毛滾筒當拐杖和武器，對著熊大喊「別小看我」，竟成功將熊嚇跑。

朝日新聞報導，住在山區最深處的高橋和子，30年前丈夫過世，去年長子也離世，如今與公柴犬「雅」相依為命。5月31日傍晚，狗狗突然狂吠不止，高橋立刻察覺情況不對，直覺告訴她，「是熊來了。」

高橋家附近有李子樹和柿子樹，熊經常在黃昏現身，有時還會上樹，不過以往只要狗一叫，熊就會離開。這次卻不同。

高橋事後猜想，可能因為個性強勢的柴犬不停吠叫，表現太過挑釁，熊竟一路追著牠在屋外繞圈，一圈、兩圈，雙方距離愈來愈近。

擔心愛犬遭攻擊，高橋一邊報警求助，一邊做出驚人決定。行動不便的她撐著黏毛滾筒站起身，打開廚房的落地門，把雅叫進屋內，隨後關上紗門。

她從4歲起就住在這個家。雖然經常看見熊，但熊從未闖進過家裡。她心想：「這樣牠應該就會離開了吧。」

原以為事情就此結束，沒想到下一秒，黑熊竟直接撞破紗窗闖進廚房。

眼看熊近在眼前，距離不到2公尺，高橋知道自己根本跑不了。「與其什麼都不做就被牠攻擊，不如拚了。」

她乾脆站到愛犬前方，張開雙臂、握緊手中的黏毛滾筒，大聲怒吼「哇啊！」、「別小看我！」

她事後表示，當時只想著要讓熊覺得自己比牠更大、更強，不然恐怕性命難保。

令人意外的是，熊似乎真的被嚇到，當場轉身衝出屋外。就在牠逃離後不久，警方和鄰居也趕到現場。

儘管經歷一場驚魂記，高橋並不討厭熊。她回憶，幾年前曾在屋後的神社看過一對長相俊秀的熊母子，甚至開玩笑說，這次闖進家的熊「長得也是個美男子，說不定就是當年的小熊長大了。」

對於與熊正面衝突，她表現依然十分淡定，「這裡原本的居民就是熊啊。」

高橋決定把愛犬改養在室內，除此之外，她表示，生活不會有太大改變。「很多人說現在的熊失去秩序、會攻擊人，但我覺得這裡的熊不是這樣，人和熊怎麼相處很重要。」

最後她笑著補上一句，「我其實很喜歡熊呢。」