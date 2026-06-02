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露營奪命！一家四口豪華帳篷內離奇身亡 警疑食物或一氧化碳中毒

香港01／ 伊萬德／報導
示意圖／ingimage
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印尼中爪哇省日前發生露營奪命慘劇。當地一家四口前往知名旅遊勝地進行豪華露營（Glamping），但卻逾時未退營，結果被發現集體離奇陳屍於緊閉的帳篷內。警方接手調查後，初步排除他殺可能，並懷疑致命元兇為食物中毒或在密閉空間內燒烤引發的一氧化碳中毒，但確切死因仍有待法醫進一步解剖確認。

一家四口豪華露營　深夜帳篷外燒烤

案發地點位於印尼中爪哇省淡滿光（Temanggung）的Posong自然風景區。據當地傳媒報導，警方指4名死者是家人，來自三寶壟（Semarang），分別為52歲父親、其43歲母親，及2名分別21歲和17歲的兒子。

該家庭於5月26日上午約10時抵達營地，並租用了1個防風防水的豪華帳篷。一家人當晚曾在帳篷入口處（即露台位置）使用手提卡式爐進行燒烤及烹煮食物。由於山區入夜後氣溫驟降，變得十分寒冷，該四口家在用膳後便在帳篷内休息，並將帳篷完全拉上緊閉。

逾時未退營　營地職員揭發慘劇

直至隔日（27日）中午11時45分，營地職員見該家庭仍未辦理退營手續，遂前往帳篷外提醒，惟當時未獲任何回應。職員以為一家人仍在熟睡，便先行離開。

至下午約3時，職員見狀再次前往查看，因察覺有異而決定拉開帳篷，赫然發現一家四口倒斃於帳篷內，肢體經已僵硬，毫無生命跡象，職員大驚立即報警求助。

現場無掙扎痕跡　警方鎖定2大死因

警方接報趕至封鎖現場，發現4人遺體已呈僵硬狀態，部分死者口吐白沫。經初步檢驗，4名死者身上均無任何被鈍器或利器襲擊的表面傷痕，帳篷內外也無掙扎的跡象或嘔吐的痕跡。警方隨後在現場進行搜證，檢獲1個手提卡式爐，以及生肉片、香腸、急凍食品、金針菇和白飯等食材殘渣。

印尼淡滿光警區刑事調查科主管Komang Mahendra表示，法醫團隊目前正循2大方向調查死因：

1.一氧化碳中毒：由於帳篷具備防水且密不透風的特性，一家人在帳篷前燒烤時，燃燒產生的有害氣體（如一氧化碳）可能積聚並滯留於帳篷內。當他們緊閉帳篷入睡後，便在不知不覺間吸入毒氣致死。

2.食物中毒：死者生前進食了自行攜帶的食材，不排除在烹調過程中處理不當或食材變質，導致嚴重的致命性食物中毒。

家屬懷疑另有內情

4名死者的遺體於5月28日已在親友陪同下運返家鄉安葬，有家屬稱不相信這只是單純的中毒事故，並表示「這根本不是意外」。

印尼警方已將現場檢獲的食物樣本送往當地化驗機構，並正等候中法醫的正式解剖及毒理化驗報告，期望早日查明慘劇的真正原因。

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文章授權轉載自《香港01》

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