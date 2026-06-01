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從攤販到上班族…他破潛規則成「除蟑大王」繞一圈終圓賽車冠軍夢

聯合新聞網／ 綜合報導
日本CleanLife專業除蟑公司社長，也是一名職業賽車手。 示意圖／ingimage
日本CleanLife專業除蟑公司社長，也是一名職業賽車手。 示意圖／ingimage

根據日媒「ENCOUNT」報導，Clean Life專業除蟑公司社長大野宗透露，年輕時熱愛賽車，為了籌措買車參賽的巨額資金，他展現了敏銳的經商天賦。在大學畢業生起薪12萬日圓（約台幣2萬3千元）的時代，他租借輕型貨車當起「水蜜桃攤販」，到山梨縣批貨，靠著聰明的街頭促銷手法，創下單日淨賺近5萬日圓（約台幣9865元）的驚人紀錄，順利在一個暑假內賺到人生第一輛二手賽車。

不過，在賽道上與頂尖對手的實力懸殊令他受挫，無奈選擇向現實妥協，當了平凡上班族，但月薪比賣水蜜桃三天的利潤還少。某天，他在書店裡看到一本敘述「使用凝膠狀藥劑消除餐飲店蟑螂的方法」的書，並多次前往拜訪書中的除蟑公司。某次，大野宗前往銀座大型百貨公司接洽業務時，目睹震撼一幕。除蟑作業結束後，數名餐飲店長竟然向除蟑人員深深鞠躬，感激地說：「真的連一隻蟑螂都看不到了！」這份備受他人敬重、能確實助人的感覺，讓他毅然決定辭職，獨自創立除蟑公司「Clean Life」。

後來，大野宗打破當時業界「故意留幾隻蟑螂好讓客戶持續續約」的潛規則，推出「一年僅施作兩次、保證根除」的獨創商業模式，寫下99.52%的超高成功率，贏得全國2,300家店鋪的極高信賴。雖然公司僅有21名員工，但他將業務接洽到現場施工改成「客戶專責制」。他認為，唯有激發員工的責任感與榮譽感，才能維持無懈可擊的品質。

經商成功後，大野宗將賺來的資金轉為圓夢底氣，重回夢寐以求的賽車場。他不僅考取了國際C級執照，更在2024年勇奪年度系列賽總冠軍。從水蜜桃攤販、翻轉業界形象的除蟑社長，到成為冠軍賽車手，大野宗繞了一圈後終於達成自己年少時的夢想

蟑螂 賽車手 夢想 上班族 日本

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