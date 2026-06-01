寄生上流？ 美教授家接連怪事…食物被偷吃、鞋子消失 揭地下室寄居陌生男

韓片《寄生上流》現實版？美國阿肯色州1個教授家庭接連遇怪事，教授工作鞋不翼而飛、屋內椅子無故移位，以及家中食物被偷吃掉等。教授女兒女婿得知此事隨教授歸家視察，教授妻子竟發現1陌生男子寄居在家中地下室，身上布滿傷疤。但該男子並未表露攻擊性，反在被捕前表達歉意。

教授一家慶幸及早發現家中藏人，亦對男子深感同情，認為他並非蓄意作惡，只是為了躲避惡劣天氣才被迫「寄居」，特意澄清男子從未傷人亦未盜取貴重物品。據悉，該男子最先睡在教授家裏的爬行空間，隔天趁教授夫婦外出轉移到未上鎖的地下室，並在儲物櫃深處的樓梯下搭了一張臨時床。目前男子已被拘留，面臨入室盜竊和盜竊財產兩項指控，其保釋金為1.5萬美元（約新台幣47.4萬元）。

教授家怪事連連 椅子移位、食物遭偷吃

綜合《THV11》、《People》等外媒報導，美國阿肯色州1個教授家庭發生了離奇事件，家中椅子無故移位、工作鞋、食物接二連三丟失，仔細視察竟發現地下室寄居了1名陌生男子。

據報導，哈丁大學教授達奇·霍加特（Dutch Hoggatt）與妻子莎倫（Sharon）住在瑟西附近。近日，霍加特發現自己平時擺放在後門邊的工作鞋不見了，詢問妻子是不是把鞋子扔掉了，但妻子表示沒有。過了一段時間，屋內的椅子開始無故移位，他們外出後甚至發現家中1個甜甜圈和1個蘋果被吃掉了。幾件怪事同時發生讓霍加特夫婦精神高度緊張。

屋內視察驚魂 地下室驚現陌生傷疤男

4月29日，霍加特外出教堂時將家中怪事告知女兒和女婿，三人決定回家視察，女婿還帶上了棒球棍和槍防身。返回家後，教授妻子最先進入地下室查看儲藏區狀況，她驚恐地發現衣櫥裡藏了人，「裏面有人，我看到他們的腿或者牛仔褲或者別的什麼」。眾人嚇得退出房間，女婿一人上前用棒球棒敲打門框，大聲呵斥對方出來。神秘男子應聲走出衣櫥，他的身上布滿了自稱被鐵絲網劃傷的傷疤。女兒見狀立即報警，但女婿認為男子並無即時攻擊性，便邀請他到外面坐下來交談直到警察將其帶走。

教授一家澄清「寄居男」未盜財傷人

男子被捕前向教授女兒致歉，請她代為轉達自己對她父母的歉意，還誇讚霍加特夫婦是好人。霍加特一家十分慶幸及早發現家中藏人，同時亦對男子心生同情，認為他並非蓄意作惡，只是為了躲避惡劣天氣和艱難求生才出此下策，特意澄清男子並未傷害任何人，也沒有盜取貴重物品。

潛入路徑曝光 從爬行空間轉移至地下室

據悉，該男子後被確認為41歲的普雷斯頓·蘭迪斯（ Preston Landis），4月27日他睡在霍加特家的爬行空間裏，4月28日，霍加特夫婦外出並未鎖上地下室門，他趁機躲進去，並在儲物櫃深處的樓梯下搭了一張臨時床。目前，蘭迪斯已被拘留，正面臨入室盜竊和盜竊財產兩項指控，其保釋金為1.5萬美元（約新台幣47.4萬元）。

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文章授權轉載自《香港01》