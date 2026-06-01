快訊

劉德華60歲妻狀態曝光！朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

美國對台政策不變？美防長避談台灣後鬆口：唯一改變是「說話方式」

台股開高直搗45,500點關卡！聯發科帶頭衝、鴻海站上300元

聽新聞
0:00 / 0:00

寄生上流？ 美教授家接連怪事…食物被偷吃、鞋子消失 揭地下室寄居陌生男

香港01／ 撰文：雷思麗
美國阿肯色州1個教授家庭，發現自家地下室寄居了1名臉上布滿傷疤的陌生男子。 示意圖／ingimage
美國阿肯色州1個教授家庭，發現自家地下室寄居了1名臉上布滿傷疤的陌生男子。 示意圖／ingimage

韓片《寄生上流》現實版？美國阿肯色州1個教授家庭接連遇怪事，教授工作鞋不翼而飛、屋內椅子無故移位，以及家中食物被偷吃掉等。教授女兒女婿得知此事隨教授歸家視察，教授妻子竟發現1陌生男子寄居在家中地下室，身上布滿傷疤。但該男子並未表露攻擊性，反在被捕前表達歉意。

教授一家慶幸及早發現家中藏人，亦對男子深感同情，認為他並非蓄意作惡，只是為了躲避惡劣天氣才被迫「寄居」，特意澄清男子從未傷人亦未盜取貴重物品。據悉，該男子最先睡在教授家裏的爬行空間，隔天趁教授夫婦外出轉移到未上鎖的地下室，並在儲物櫃深處的樓梯下搭了一張臨時床。目前男子已被拘留，面臨入室盜竊和盜竊財產兩項指控，其保釋金為1.5萬美元（約新台幣47.4萬元）。

教授家怪事連連 椅子移位、食物遭偷吃

綜合《THV11》、《People》等外媒報導，美國阿肯色州1個教授家庭發生了離奇事件，家中椅子無故移位、工作鞋、食物接二連三丟失，仔細視察竟發現地下室寄居了1名陌生男子。

據報導，哈丁大學教授達奇·霍加特（Dutch Hoggatt）與妻子莎倫（Sharon）住在瑟西附近。近日，霍加特發現自己平時擺放在後門邊的工作鞋不見了，詢問妻子是不是把鞋子扔掉了，但妻子表示沒有。過了一段時間，屋內的椅子開始無故移位，他們外出後甚至發現家中1個甜甜圈和1個蘋果被吃掉了。幾件怪事同時發生讓霍加特夫婦精神高度緊張。

屋內視察驚魂 地下室驚現陌生傷疤男

4月29日，霍加特外出教堂時將家中怪事告知女兒和女婿，三人決定回家視察，女婿還帶上了棒球棍和槍防身。返回家後，教授妻子最先進入地下室查看儲藏區狀況，她驚恐地發現衣櫥裡藏了人，「裏面有人，我看到他們的腿或者牛仔褲或者別的什麼」。眾人嚇得退出房間，女婿一人上前用棒球棒敲打門框，大聲呵斥對方出來。神秘男子應聲走出衣櫥，他的身上布滿了自稱被鐵絲網劃傷的傷疤。女兒見狀立即報警，但女婿認為男子並無即時攻擊性，便邀請他到外面坐下來交談直到警察將其帶走。

教授一家澄清「寄居男」未盜財傷人

男子被捕前向教授女兒致歉，請她代為轉達自己對她父母的歉意，還誇讚霍加特夫婦是好人。霍加特一家十分慶幸及早發現家中藏人，同時亦對男子心生同情，認為他並非蓄意作惡，只是為了躲避惡劣天氣和艱難求生才出此下策，特意澄清男子並未傷害任何人，也沒有盜取貴重物品。

潛入路徑曝光 從爬行空間轉移至地下室

據悉，該男子後被確認為41歲的普雷斯頓·蘭迪斯（ Preston Landis），4月27日他睡在霍加特家的爬行空間裏，4月28日，霍加特夫婦外出並未鎖上地下室門，他趁機躲進去，並在儲物櫃深處的樓梯下搭了一張臨時床。目前，蘭迪斯已被拘留，正面臨入室盜竊和盜竊財產兩項指控，其保釋金為1.5萬美元（約新台幣47.4萬元）。

延伸閱讀：

廣東爸爸懷疑「小偷躲門後」大喝一聲用力狂推 她慘被「撞穿嘴」

古代奇案｜小偷躲新娘床下3日 靠口才甩身　終被聰明衙差妙計KO

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

智慧大象被安樂死！世界第一頭通過認知測驗的亞洲象

亞洲象Happy逝世，第一頭通過「鏡子測驗」自我認知的大象

滿員電車太恐怖！日本妹驚揭「一片肉餅照」 過來人淚曝相似經歷

在日本搭乘電車若遇到通勤的尖峰時段，很容易碰上擠滿人的「滿員電車」，更可能因此碰上突發狀況。近日，日本一名舞台劇演員搭上人潮眾多的一班電車，不料卻在車上遇到「慘案」，只見她買的麵包被擠成一塊...

寄生上流？ 美教授家接連怪事…食物被偷吃、鞋子消失 揭地下室寄居陌生男

韓片《寄生上流》現實版？美國阿肯色州1個教授家庭接連遇怪事，教授工作鞋不翼而飛、屋內椅子無故移位，以及家中食物被偷吃掉等…

大阪街頭疑日、韓2女「打成一片」 男伴強擋路人勸架引熱議

近日，一段兩名女子在日本大阪街頭激烈扭打的影片在X上瘋傳，累計觀看次數已突破千萬大關。網傳消息指出，衝突雙方疑似分別為韓籍與日籍女子。影片中完整拍下兩人長達近一分半鐘的肢體衝突，以及疑似同行男子強硬阻擋路人勸架的畫面，引發各國網友高度關注與討論。

防蚊液越噴來得越多？研究證實蚊子「學習力」驚人 專家揭正確用法

每到蚊蟲肆虐的季節，防蚊液是許多民眾戶外活動的必備神物。然而，一項顛覆大眾認知的最新科學研究指出，市面上最常見、效用最強的防蚊液成分「敵避（DEET）」，在特定情況下不僅無法驅蚊，甚至可能吸引蚊子大軍前來，研究立刻引起關注。

熱戀度假變噩夢！61歲女深夜「屎意襲來」剉床單 竟是這怪病害的

61歲的精神健康護理經理艾莉克絲（Alex）日前與新伴侶安迪（Andy）前往希臘度假，本該是熱戀期的甜蜜回憶，沒想到深夜的「突發狀況」，卻成了她難以忘懷的尷尬經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。