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防蚊液越噴來得越多？研究證實蚊子「學習力」驚人 專家揭正確用法

聯合新聞網／ 綜合報導
專家澄清，防蚊液在正常使用下並不會失效。為了避免蚊子趁防護力下降時趁虛而入並產生記憶連結，民眾務必遵循產品指示「定時補擦」。聯合報系資料照
專家澄清，防蚊液在正常使用下並不會失效。為了避免蚊子趁防護力下降時趁虛而入並產生記憶連結，民眾務必遵循產品指示「定時補擦」。聯合報系資料照

每到蚊蟲肆虐的季節，防蚊液是許多民眾戶外活動的必備神物。然而，一項顛覆大眾認知的最新科學研究指出，市面上最常見、效用最強的防蚊液成分「敵避（DEET）」，在特定情況下不僅無法驅蚊，甚至可能吸引蚊子大軍前來，研究立刻引起關注。

據外媒報導，發表於《實驗生物學雜誌》（Journal of Experimental Biology）的研究發現，蚊子其實具備驚人的學習能力。科學家透過類似「巴夫洛夫的狗」的古典制約實驗，發現當蚊子在聞到DEET氣味的同時，若還能成功吸食到血液，牠們就會將「防蚊液的味道」與「美味的大餐」連結在一起。實驗數據顯示，有近六成經歷過這種情況的蚊子，在後續測試中會主動朝著塗滿DEET的手臂發動攻擊，完全無視防蚊液原本的驅逐效果。

不過，參與研究的專家特別澄清，這種現象主要發生在經過嚴格控制的「實驗室環境」中。在現實生活中，蚊子每隔幾天才會吸一次血，且每次遇到的氣味與防蚊產品可能都不盡相同，因此極難在自然環境下形成如此強烈的長期記憶。專家強調，DEET在正常使用下並不會失去效力，它依然是目前防範登革熱、茲卡病毒等致命蚊媒傳染病的首選利器。

那麼，一般民眾該如何避免此窘境？研究團隊點出，當防蚊液的效果開始「消退」時，就是蚊子最容易趁虛而入並產生記憶連結的高風險期。因此，最有效的防範策略並非拒用防蚊產品，而是必須「定時補擦」。只要民眾嚴格遵循產品標籤上的指示時間重新塗抹，維持皮膚上足夠的防蚊液濃度，就能安心度過免受蚊蟲侵擾的夏天。

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