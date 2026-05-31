熱戀度假變噩夢！61歲女深夜「屎意襲來」剉床單 竟是這怪病害的

61歲的精神健康護理經理艾莉克絲（Alex）日前與新伴侶安迪（Andy）前往希臘度假，本該是熱戀期的甜蜜回憶，沒想到深夜的「突發狀況」，卻成了她難以忘懷的尷尬經驗。

《每日郵報》還原當時情況，晚餐過後，安迪已在飯店床上熟睡，艾莉克絲卻突然湧上一陣強烈便意，來不及走到廁所，就弄髒了床單。極度窘迫的她，只能躡手躡腳離開房間清理自己，再用毛巾蓋住弄髒的床單。隔天早上，她趁安迪洗澡時，趕緊拆下床單，並向房務人員索取新被褥，「那真的很尷尬，尤其是面對剛交往不久的伴侶，感覺更糟。」她說。

這起意外發生後，艾莉克絲開始格外注意飲食，也服用大量止瀉藥，卻始終不清楚身體到底出了什麼問題。後來她才知道，自己經歷的並不是一次偶發腸胃不適，而是「顯微性結腸炎」（Microscopic Colitis），一種常被誤認為腸躁症的疾病。

顯微性結腸炎會使大腸內壁發炎，導致水樣腹瀉、大便失禁、腹部絞痛、疲勞與體重減輕。患者多為50歲以上族群，女性發病率約為男性的兩倍，外界認為可能與免疫系統異常有關。

艾莉克絲的症狀最早出現在2022年1月，起初她以為只是一般感染，但「非常水狀的腹瀉」始終沒有好轉，夜裡甚至經常一晚爬起來七、八次衝去廁所。長期睡眠被打斷，讓她苦不堪言，偶爾還會頭暈。

幾個月後，艾莉克絲向家庭醫師求助，包括糞便檢查在內的檢驗結果都顯示正常。醫師起初建議她服用止瀉藥，但效果並不明顯，隨著症狀持續，她的體重也明顯下降，半年內從約59公斤降到52公斤左右。

病情也逐漸影響她的日常生活。出門時，她包包裡永遠備著衛生紙和乾淨內褲，以防發生意外；當安迪注意到她頻繁上廁所時，艾莉克絲只能坦承，自己也不知道原因，但醫生正在協助找出問題，直到那趟希臘旅行發生床上失禁意外，成為壓垮她的最後一根稻草。回國後，她再次走進診間，忍不住崩潰落淚，對醫師說：「不管這到底是什麼病，它正在毀掉我的生活。」

經過大腸鏡檢查與組織切片，2023年1月，也就是症狀出現整整一年後，艾莉克絲終於被診斷出罹患顯微性結腸炎。她坦言，自己過去從未聽過這種疾病，「但終於知道問題出在哪裡，讓我大大鬆了一口氣。」

利物浦大學胃腸病學教授克里斯．普羅伯特（Chris Probert）指出，顯微性結腸炎雖然比克隆氏症等發炎性腸道疾病少見一些，但比許多人想像中更常見。這種疾病常常毫無預兆地出現，典型症狀是突發性的水樣腹瀉，且糞便中通常不帶血或黏液。

目前尚不清楚顯微性結腸炎的確切成因，也沒有已知的飲食關聯，不過部分藥物被認為與此病有關。普羅伯特提醒，若腹瀉持續6周以上，應就醫進一步檢查，也不建議自行長期服用止瀉藥。顯微性結腸炎之所以容易被漏診，是因為患者的大腸在一般大腸鏡檢查下，外觀看起來可能正常，必須進行組織切片，才能在顯微鏡下看見發炎情形。

確診後，顯微性結腸炎通常可透過布地奈德（Budesonide）治療，這是一種也常用於治療氣喘的類固醇藥物。艾莉克絲後來接受3個月的布地奈德治療，很快就出現正面效果，雖然此後她曾復發5次，但都透過後續類固醇治療控制下來。如今，她已能重新和安迪一起騎登山車，享受戶外生活，也感覺自己終於把人生拿回來了。