迴轉壽司又傳惡搞！日男「洗碗精淋壽司」網氣炸 受害品牌怒發聲

日本迴轉壽司界再爆出令人作嘔的惡搞事件！有TikTok博主近日上傳短片，疑在日本連鎖壽司店「はま壽司」（hama，濱壽司）分店內，惡意將「花王」洗碗精淋在迴轉帶上的壽司上。影片曝光後，隨即引發全日本網友強烈譴責，事件更令人回想起壽司郎抹口水的惡劣事件，令迴轉壽司的食品再度陷入食安恐慌。

有網友翻出涉事博的舊影片，除了見到他本人的樣貌外，更發現該男博主本是玩食物的慣犯，發佈的影片皆是各種浪費食物的獵奇影像。慘被惡搞的「はま壽司」已發表嚴厲聲明，表明正全力揪出涉事分店，並已諮詢警方準備正式起訴相關人士，強調絕不姑息。「花王」亦「認領」自家產品，並發聲明提醒公眾誤食洗碗精時切勿自行催吐，應立即赴院求診。

事發於5月27日，該名擁有逾萬名博主在TikTok的網名為「mameda134」，擁有逾萬名粉絲發布短片，但未知他是否日本人。涉事的影片顯示，拍攝者手持「花王」品牌的洗碗精，直接淋在輸送帶上的壽司上，隨後拍攝者雖取下被污染壽司，但究竟是企圖抹乾淨放回輸送帶，還是將其食用或者丟棄，影片沒有拍攝到，故不得而知。這段僅僅十數秒的惡作劇短片在網絡瘋傳，引來全網炮轟，輿論持續升溫。

近年日本屢次發生迴轉壽司食品遭惡搞事件，其中2023年，1名日本男生在「壽司郎」（Sushiro）內舔舐醬油瓶與杯口，並塗抹口水在壽司上，影片引發全網轟動，導致大批食客對迴轉壽司望而生畏。壽司郎官方聲稱門店客流量暴跌，遭受了嚴重經濟損失，堅決起訴涉事男生，該案最終於2023年7月31日，經大阪地方法院調解後才達成和解。

鑑於此類惡劣行為屢禁不止，整個日本的迴轉壽司行業被迫進行大規模改革。原本作為招牌、最吸引顧客的開放式迴轉輸送帶，已被各大品牌陸續取消，改為快速取餐通道直接送餐，以減少顧客直接接觸食物的機會。

今次再次發生迴轉壽司食品被惡搞事件，大批網友斥責該博主的行為缺德且危險，不僅浪費食物，淋洗碗精的行為，更有機會嚴重威脅食客健康。有網民直言，此類事件接連發生，與對以往涉案者的懲罰力度不足有關，認為當局必須嚴懲以儆效尤。

有網友則翻出涉事博主過往的影片，發現他根本是惡搞食物的慣犯，曾多次發佈極端影片，包括將納豆淋在頭上再倒入碗中食用、將烹飪好的食物甩在牆上，購買紅豆麵包後惡意破壞並隨地丟棄等，行為越發離譜。有網友更質疑其精神狀態，呼籲相關部門介入。

面對食安風波，「はま壽司」迅速回應，稱絕不會容忍此等惡劣行為。發言人表示，目前正全力確認涉事分店，並會諮詢警方，將會以堅定態度追究到底。而洗碗精品牌「花王」則表示，畫面中的包裝看起來確實是旗下產品，同時提醒公眾，若不慎吞食切勿自行催吐，應立即漱口及飲水，並盡快送院檢查。

日本餐廳業務分析師三輪大輔分析指出，該事件再度引發公眾對迴轉壽司配送系統安全性的質疑。即使行業已加強防範，仍有個別人士蓄意破壞。業界後續或許需要升級閉路電視，調整輸送帶佈局、甚至加強員工巡查與食物核查（food audit）程序。這對本就面臨著勞動力短缺與成本高昂的日本餐飲業來說，無疑是雪上加霜，而這些衍生成本，最終恐怕只會轉嫁予消費者。

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文章授權轉載自《香港01》