快訊

韓流天王GD搭專機抵達高雄 親切向歌迷揮手致意

美股早盤／國際油價下跌、三大指數齊揚0.4% 戴爾股價暴漲32%

財星公布最具影響力商界女性 蘇姿丰奪第三…台灣僅「她」上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

英國男稱「看到彩虹旗會恐慌」提告公司敗訴 法院：雇主無義務配合

聯合新聞網／ 綜合報導
男子稱看到彩虹旗會恐慌焦慮，要求公司撤除。示意圖／ingimage
男子稱看到彩虹旗會恐慌焦慮，要求公司撤除。示意圖／ingimage

英國一名自稱基督徒的男子因拒絕在掛有彩虹旗（Pride flag）的環境工作，對公司提出「宗教歧視」訴訟。不過就業法庭判決男子敗訴，認為男子的訴求並不合理。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，男子詹寧斯（Mark Jennings）本來獲得英國就業與退休保障部（Department for Work and Pensions，DWP）的工作機會，被錄取為就業輔導員。不過在錄取過程中，他提出多項工作條件，包括希望辦公室內不得出現彩虹旗或性別認同相關標語，也不希望同事在工作場合使用不同性別代名詞。

詹寧斯主張，基於自身宗教信仰與心理狀況，他認為「性別意識形態是不正確的」。他還說，自己光是看到相關象徵就會引發強烈焦慮反應，甚至影響工作能力。他表示，自己可能有「對彩虹旗的恐懼症」，並稱自己看到彩虹旗就可能出現類似「自閉症崩潰」的狀態。

男子向法院供稱，彩虹旗讓他聯想到童年創傷，自己曾在生活中因看到彩虹標誌、球鞋上的彩虹元素，甚至電視節目中的變裝表演而感到不適。在協商過程中，他要求雇主提供額外保護措施，包括將辦公室劃分「安全區」、允許他遠距工作，甚至建議同事不要配戴相關象徵。

不過公司回應指出，該機構有平等與多元政策，無法限制員工表達支持特定群體的權利，也無法保證能完全避免相關資訊出現。公司表示願意為詹寧斯保留職缺，但男子卻選擇拒絕，並向公司提起訴訟，指控雇主未合理調整工作環境，構成宗教與身心障礙歧視。

此案件在英國阿什福德（Ashford）就業法庭審理後遭駁回。法官指出，雇主若依照詹寧斯的要求，將可能涉及對其他員工的歧視，包括性傾向歧視與表達自由限制，因此其訴求不具合理性。

判決書進一步指出，要求同事移除象徵性標誌的想法「過於天真」，而遠距工作雖在部分情況下可行，但該職位實際上需要現場服務，因此無法作為合理替代方案。法院最終認定，雇主並未構成歧視，相關請求缺乏法律依據，因此駁回全部訴訟。

英國 雇主 宗教

延伸閱讀

柏金包現在能「用租的」！每月2.3萬就能背名牌 網酸：精品變社群道具

台灣夜晚悶熱適合裸睡？ 睡眠專家警告：反可能讓你更黏、更難睡

烤棉花糖突大爆炸！美國一家三口遭火球吞噬 竟是後院「一罐東西」惹禍

墨西哥觀光勝地驚傳「連環殺人犯」？11天內3名女性陳屍 當局急否認有關聯

相關新聞

滿員電車太恐怖！日本妹驚揭「一片肉餅照」 過來人淚曝相似經歷

在日本搭乘電車若遇到通勤的尖峰時段，很容易碰上擠滿人的「滿員電車」，更可能因此碰上突發狀況。近日，日本一名舞台劇演員搭上人潮眾多的一班電車，不料卻在車上遇到「慘案」，只見她買的麵包被擠成一塊...

英國男稱「看到彩虹旗會恐慌」提告公司敗訴 法院：雇主無義務配合

英國一名自稱基督徒的男子因拒絕在掛有彩虹旗（Pride flag）的環境工作，對公司提出「宗教歧視」訴訟。不過就業法庭判決男子敗訴，認為男子的訴求並不合理。

影／棺材抬一半突然解體！遺體當場掉出來 葬禮現場尖叫失控

南美洲國家蓋亞那（Guyana）近日發生一起超離譜葬禮意外。一群抬棺者正準備將棺木送往下葬地點時，棺材底部竟突然整個鬆脫，導致遺體當場從棺內滑落，嚇得現場親友尖叫四起，畫面曝光後更在網路瘋傳。

可愛無所不在！日偶像變棉花糖女孩爆紅 自曝瘦了寫真集銷量會下滑

日本33歲的「大尺碼網紅」藤田シオン（藤田汐恩）在社交平台 X（前身為 Twitter）上，憑藉一張體重差距高達35公斤的前後對比照走紅。身高158公分、現在體重76公斤的她，樂於在網路上分享豐滿身型的穿搭與美食...

柏金包現在能「用租的」！每月2.3萬就能背名牌 網酸：精品變社群道具

愛馬仕（Hermès）的柏金包（Birkin）向來被視為精品界最難入手的夢幻包款，但現在，這款象徵頂級財富與身分地位的名牌包，竟然能夠「用租的」就能入手。

恐怖亂倫！50歲男性侵女兒產女…他又帶走10歲「外孫女」性侵2年懷孕

巴西發生聳人聽聞的亂倫案！當地1名50歲原住民男子，長期性侵女兒並誕下一女，「外孫女」早年由男子的妻子看管，未料妻子2年前去世後，男子竟將自己與女兒亂倫生下的10歲「外孫女」帶走，並將她當作「妻子」般同居性侵，隔絕她與外界的聯繫，阻止她接受教育。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。