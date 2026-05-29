英國男稱「看到彩虹旗會恐慌」提告公司敗訴 法院：雇主無義務配合

英國一名自稱基督徒的男子因拒絕在掛有彩虹旗（Pride flag）的環境工作，對公司提出「宗教歧視」訴訟。不過就業法庭判決男子敗訴，認為男子的訴求並不合理。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，男子詹寧斯（Mark Jennings）本來獲得英國就業與退休保障部（Department for Work and Pensions，DWP）的工作機會，被錄取為就業輔導員。不過在錄取過程中，他提出多項工作條件，包括希望辦公室內不得出現彩虹旗或性別認同相關標語，也不希望同事在工作場合使用不同性別代名詞。

詹寧斯主張，基於自身宗教信仰與心理狀況，他認為「性別意識形態是不正確的」。他還說，自己光是看到相關象徵就會引發強烈焦慮反應，甚至影響工作能力。他表示，自己可能有「對彩虹旗的恐懼症」，並稱自己看到彩虹旗就可能出現類似「自閉症崩潰」的狀態。

男子向法院供稱，彩虹旗讓他聯想到童年創傷，自己曾在生活中因看到彩虹標誌、球鞋上的彩虹元素，甚至電視節目中的變裝表演而感到不適。在協商過程中，他要求雇主提供額外保護措施，包括將辦公室劃分「安全區」、允許他遠距工作，甚至建議同事不要配戴相關象徵。

不過公司回應指出，該機構有平等與多元政策，無法限制員工表達支持特定群體的權利，也無法保證能完全避免相關資訊出現。公司表示願意為詹寧斯保留職缺，但男子卻選擇拒絕，並向公司提起訴訟，指控雇主未合理調整工作環境，構成宗教與身心障礙歧視。

此案件在英國阿什福德（Ashford）就業法庭審理後遭駁回。法官指出，雇主若依照詹寧斯的要求，將可能涉及對其他員工的歧視，包括性傾向歧視與表達自由限制，因此其訴求不具合理性。

判決書進一步指出，要求同事移除象徵性標誌的想法「過於天真」，而遠距工作雖在部分情況下可行，但該職位實際上需要現場服務，因此無法作為合理替代方案。法院最終認定，雇主並未構成歧視，相關請求缺乏法律依據，因此駁回全部訴訟。