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影／棺材抬一半突然解體！遺體當場掉出來 葬禮現場尖叫失控

聯合新聞網／ 綜合報導
蓋亞那發生一起超離譜葬禮意外，抬棺者在運送遺體的過程中，遺體就這樣從棺材掉了出來。示意圖／ingimage
蓋亞那發生一起超離譜葬禮意外，抬棺者在運送遺體的過程中，遺體就這樣從棺材掉了出來。示意圖／ingimage

南美洲國家蓋亞那（Guyana）近日發生一起超離譜葬禮意外。一群抬棺者正準備將棺木送往下葬地點時，棺材底部竟突然整個鬆脫，導致遺體當場從棺內滑落，嚇得現場親友尖叫四起，畫面曝光後更在網路瘋傳。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生於2026年5月24日。數名抬棺者將一具藍色棺材從靈車抬出後，才剛走上草地斜坡沒幾步，棺材底部就突然塌陷，讓裡面的遺體直接掉了出來。

現場民眾瞬間驚聲尖叫，抬棺者也當場慌成一團，急忙試圖把遺體重新放回棺材裡。影片中甚至有人大喊指揮，要求其他人趕快把棺木移開，避免棺材繼續壓到遺體。

這段影片被媒體曝光後，短時間內累積超過45萬次觀看，也立刻引發大量網友熱議。不少人開始吐槽棺材品質實在太誇張，甚至懷疑製作者到底用了什麼材料。

有當地網友留言表示：「我在蓋亞那活了50多年，從沒看過棺材爛成這樣。」還有人開玩笑說：「這棺材該不會是拿附近小橋的木板拼出來的吧？」更誇張的是，有的網友甚至把事件解讀成靈異徵兆，聲稱死者「不想離開」，才會發生這種狀況。有人就留言：「人家都說死人不會說話，但這位死者顯然正在傳達什麼。」

雖然影片在網路上引發大量惡搞與嘲笑，但也有人認為，這種意外對死者家屬來說其實相當難堪與痛苦，不應過度消費。

蓋亞那 葬禮 棺材

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