可愛無所不在！日偶像變棉花糖女孩爆紅 自曝瘦了寫真集銷量會下滑

日本33歲的「大尺碼網紅」藤田シオン（藤田汐恩）在社交平台 X（前身為 Twitter）上，憑藉一張體重差距高達35公斤的前後對比照走紅。身高158公分、現在體重76公斤的她，樂於在網路上分享豐滿身型的穿搭與美食。近日，她接受日本主流媒體《文春オンライン》（週刊文春）的深度專訪，坦然剖析了自己橫跨近50公斤的體重起伏，並分享了她如何參透「體重與幸福無關」的心路歷程。

從38公斤的焦慮到85公斤的深夜暴食

藤田シオン的體重經歷過極端的鐘擺式流轉。在高中時期，她曾因極度在意身邊人的評價而患上嚴重的容貌焦慮，當時體重僅有38公斤，是人生中最瘦的階段，卻整天活在「害怕變胖」的恐懼中。後來她順利成為偶像，體重維持在50公斤左右，這個時期的身材處於大眾審美的標準線，也是她自認人氣最旺、「無人能及」的巔峰。

然而，因無法釋懷的原因被迫退出偶像圈後，巨大的精神壓力如影隨形，「對粉絲的愧疚感，加上渴望在其他領域證明自己的焦慮交織在一起，讓我開始在深夜靠暴飲暴食紓壓」。這種心理失衡令她爆肥，體重一度飆升至歷史巔峰的85公斤。但令她始料不及的是，這豐滿的身材後來竟成為她轉戰網紅界的爆紅密碼。

銷量密碼：85公斤寫真集賣得最好？

大眾對女性身材的審美往往充滿矛盾。藤田シオン透露，雖然自己在45至50公斤時最受異性歡迎，但若以商業價值衡量，她在85公斤時推出的寫真集反而銷量最為驚人，甚至在隨後體重下降時，銷量也隨之下滑。

這讓她學會了「吃一塹長一智」，參透了世俗評價的荒謬，當她瘦至30多公斤時，旁人勸她「長點肉才好看」；當她胖到80多公斤時，別人又說「瘦下來才可愛」。雖然高血糖、高尿酸和膝蓋負擔讓她意識到健康危機，但她拒絕極端節食，「如果我現在瘋狂減肥變得很瘦，我就必須被迫和業內無數身材苗條、長相甜美的女孩們正面對抗。我之所以選擇維持現在稍微超重的狀態，部分原因就是我覺得在一個競爭不那麼激烈的『大尺碼藍海』裡競爭，反而更有優勢……（笑）。」

重新定義「可愛」：我是我，你是你

面對社群媒體上鋪天蓋地的「外表歧視（Lookism）」與容貌焦慮，藤田シオン給出了最療癒的解毒劑，「『可愛』這個詞無所不在。它不僅限於年輕苗條的女孩，生活中也有很多令人驚喜、非常可愛的成熟男性。每個人都應該去追尋自己內心對可愛的定義」。

藤田シオン坦言，對抗容貌內卷的核心精神，就是樹立「我們是我們自己，他人是他人」的邊界感。而她自己理想中的和諧世界，是大家可以坦然地對彼此說，「我是我，你是你；我們或許在審美上永遠不會有交集，但這完全沒關係。」藤田シオン希望透過我的活動，不僅努力提升自己的體格，也努力讓世界變得更加和諧。

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文章授權轉載自《香港01》