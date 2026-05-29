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恐怖亂倫！50歲男性侵女兒產女…他又帶走10歲「外孫女」性侵2年懷孕

香港01／ 撰文：雷思麗
圖為受害人示意圖。／AI生成
圖為受害人示意圖。／AI生成

巴西發生聳人聽聞的亂倫案！當地1名50歲原住民男子，長期性侵女兒並誕下一女，「外孫女」早年由男子的妻子看管，未料妻子2年前去世後，男子竟將自己與女兒亂倫生下的10歲「外孫女」帶走，並將她當作「妻子」般同居性侵，隔絕她與外界的聯繫，阻止她接受教育。

「外孫女」實際就是男子的親生女兒，她被性侵至12歲時懷孕，直至懷孕第6個月，原住民醫療團隊欲為她提供醫療幫助時，才揭發這宗橫跨兩代的亂倫悲劇。目前涉案男子已被警方拘捕，受害女童平安誕下1名女嬰。

綜合《Daily Record》等外媒報導，亞馬遜1名50歲原住民男子自女兒幼年起便長期對她性侵，還誕下自己親生的「外孫女」，目前男子的女兒33歲，「外孫女」則12歲。

「外孫女」最初由她的外祖母，即男子的妻子撫養，惟2年前外祖母去世後，男子便將年僅10歲的「外孫女」帶走，強迫實際是「親生女兒」的女童，跟自己如夫妻般同居，其間不斷進行性侵、切斷她與外界的所有聯繫，又阻止她上學。

女童於12歲時懷孕，至懷孕滿6個月時，當地1個原住民醫療團隊為她提供醫療護理時，意外得知男子跨代亂倫的行徑。

當地警方接報後迅速展開行動，在亞馬遜雨林深處成功拘捕疑犯，他即將要受審。警方將此事列為極端惡劣的原住民社區亂倫性侵案調查，而12歲受害者在貝魯里（Beruri）生下女嬰，母女平安。

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文章授權轉載自《香港01》

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