柏金包現在能「用租的」！每月2.3萬就能背名牌 網酸：精品變社群道具

愛馬仕（Hermès）的柏金包（Birkin）向來被視為精品界最難入手的夢幻包款，但現在，這款象徵頂級財富與身分地位的名牌包，竟然能夠「用租的」就能入手。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，近期在歐美流行「精品租借」，而且還是訂閱制，就連不少網紅也紛紛拍片開箱。紐約奢侈品租借平台Vivrelle推出的「Privée」邀請制會員方案，只要每月支付800美元（約新台幣2.5萬元），就能輪流租借柏金包、凱莉包（Kelly）與康斯坦斯包（Constance）等愛馬仕熱門包款。

雖然一年下來光會員費就高達9600美元（約新台幣30萬元），但對部分消費者而言，這筆花費還是比直接購買百萬元的包要便宜許多。創辦人甚至說這是要「讓奢侈品民主化」。

另一個英國平台By Rotation也提供類似服務，用戶可出租自己的精品包。有些柏金包租金一天就高達500美元（約新台幣1.5萬），高昂的價格令人咋舌。

然而，這股「租包風潮」也引發大量爭議。許多網友質疑，柏金包之所以迷人，本來就建立在「稀有性」與「難買」之上，如今變成人人都能短暫背上的社群道具，可能會失去原本的價值。

有網友說不懂租柏金包的意義，還是喜歡能擁有屬於自己的包。也有人認為，精品真正吸引人的地方，在於它能陪伴多年、甚至成為能傳承的物品，而不是拿來拍幾支社群影片後歸還。