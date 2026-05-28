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滿員電車太恐怖！日本妹驚揭「一片肉餅照」 過來人淚曝相似經歷

聯合新聞網／ 綜合報導
日本舞台劇演員柏木明日香。圖／取自柏木明日香X@ask_hmwr
日本舞台劇演員柏木明日香。圖／取自柏木明日香X@ask_hmwr

日本搭乘電車若遇到通勤的尖峰時段，很容易碰上擠滿人的「滿員電車」，更可能因此碰上突發狀況。近日，日本一名舞台劇演員搭上人潮眾多的一班電車，不料卻在車上遇到「慘案」，只見她買的麵包被擠成一塊「肉餅」、完全變形，悽慘的模樣曝光後，立刻引起網友共鳴。

日本舞台劇演員柏木明日香日前在社群平台X發文，分享「滿員電車慘案」。她在文中寫道，「這是我在擠滿人的電車裡，沒能保護好的夾心麵包」。從柏木附上的壓扁麵包照可見，本該柔軟膨鬆的麵包被壓成扁扁一個，宛如一片肉餅，完全無法看出它本來的面貌，麵包彷彿失去生命力般垂落，完全可以想像她稍早到底在車廂內經歷了什麼慘況。

貼文曝光後，隨即引來網友熱烈迴響，許多人紛紛留言驚呼，「原來會被壓扁到這種程度，滿員電車太可怕了」、「變太慘了吧，幸好裡面的料沒有爆出來」、「我也曾經沒保護好麵包，讓它落得一模一樣的下場」，也有人給予建議，「如果用熱壓吐司機烤一下，說不定能救回來？」、「雖然可能已經失去原本的口感，但說不定會有不一樣的風味喔」。

日媒Sirabee根據外包裝進行推測，認為柏木買的應該是日本知名品牌山崎麵包（Yamazaki）推出的「草莓果醬、乳酪風味熱狗麵包」。報導提到，山崎麵包多次因「強悍的品質」在社群上掀起討論，且業者在過去活動贈送的盤子，更有著「從二樓摔下去也不會破」、「連地震都能挺過去」的都市傳說。

柏木明日香是「劇團壱劇屋」的成員，目前主要在東京支部活動、演出多部舞台劇。柏木雖以「眼神死的女子」自稱，但也提到只要站上舞台眼神就會充滿光芒，眼看「壓扁麵包」的貼文在社群掀起熱度，她也藉機在社群介紹自己，期盼能讓更多人認識她，並為接下來的舞台劇進行宣傳。

日本 麵包

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