太勵志！44歲男實測《一拳超人》魔鬼菜單 3年後體態大進化

當動漫中的熱血訓練搬到現實生活，真的能練出驚人成果嗎？日本一名44歲YouTuber「Tasuke」近日引發關注，因為他花了整整3年時間，挑戰動漫《一拳超人》主角埼玉的訓練菜單，最後不只體態明顯改變，也練出清楚可見的腹肌。

根據網路媒體《Oddity Central》報導，在《一拳超人》劇情中，主角埼玉為了變強，每天進行100下伏地挺身、100下仰臥起坐、100下深蹲，以及10公里長跑，持續3年後成為能一拳擊倒敵人的超強英雄。雖然現實中的Tasuke沒有因此獲得超能力，但他的身材變化仍讓不少網友看了相當驚訝。

Tasuke是在2023年4月21日開始這項「一拳超人挑戰」。當時他41歲，身高175公分、體重74.7公斤，體態並不算太差，但經過1096天不間斷訓練後，整個人從一般上班族身形，變成線條明顯、腹肌清楚的健身狀態，耐力也大幅提升。這3年下來，Tasuke累積跑了1萬6136公里，伏地挺身、仰臥起坐與深蹲也各自完成10萬9600下。

不少網友感嘆，年齡並不一定是改變身體狀態的阻礙；Tasuke則幽默表示，自己和埼玉最大的不同，大概就是完成訓練後仍然保住了頭髮。

不過報導也提醒，這種訓練方式並不適合每個人直接照做。畢竟漫畫角色生活在幻想世界，但現實中每天跑10公里，再加上大量伏地挺身、仰臥起坐與深蹲，對一般人來說強度相當高，尤其剛開始訓練時，若身體還沒適應，反而可能增加受傷風險。