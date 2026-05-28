快訊

AI能獨撐多久？台日韓仰賴單一出口風險 經濟學人全說了

孫安佐涉槍砲重罪恐關10年！孫鵬回應了 與狄鶯急組律師團3度救子

顏寬恒被控詐領108萬助理費判刑7年10月 最高法院今撤銷發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

太勵志！44歲男實測《一拳超人》魔鬼菜單 3年後體態大進化

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名44歲YouTuber「Tasuke」近日引發關注，因為他花了整整3年時間，挑戰《一拳超人》主角埼玉的訓練菜單，最後不只體態明顯改變，也練出清楚可見的腹肌。圖擷自X
日本一名44歲YouTuber「Tasuke」近日引發關注，因為他花了整整3年時間，挑戰《一拳超人》主角埼玉的訓練菜單，最後不只體態明顯改變，也練出清楚可見的腹肌。圖擷自X

當動漫中的熱血訓練搬到現實生活，真的能練出驚人成果嗎？日本一名44歲YouTuber「Tasuke」近日引發關注，因為他花了整整3年時間，挑戰動漫《一拳超人》主角埼玉的訓練菜單，最後不只體態明顯改變，也練出清楚可見的腹肌。

根據網路媒體《Oddity Central》報導，在《一拳超人》劇情中，主角埼玉為了變強，每天進行100下伏地挺身、100下仰臥起坐、100下深蹲，以及10公里長跑，持續3年後成為能一拳擊倒敵人的超強英雄。雖然現實中的Tasuke沒有因此獲得超能力，但他的身材變化仍讓不少網友看了相當驚訝。

Tasuke是在2023年4月21日開始這項「一拳超人挑戰」。當時他41歲，身高175公分、體重74.7公斤，體態並不算太差，但經過1096天不間斷訓練後，整個人從一般上班族身形，變成線條明顯、腹肌清楚的健身狀態，耐力也大幅提升。這3年下來，Tasuke累積跑了1萬6136公里，伏地挺身、仰臥起坐與深蹲也各自完成10萬9600下。

不少網友感嘆，年齡並不一定是改變身體狀態的阻礙；Tasuke則幽默表示，自己和埼玉最大的不同，大概就是完成訓練後仍然保住了頭髮。

不過報導也提醒，這種訓練方式並不適合每個人直接照做。畢竟漫畫角色生活在幻想世界，但現實中每天跑10公里，再加上大量伏地挺身、仰臥起坐與深蹲，對一般人來說強度相當高，尤其剛開始訓練時，若身體還沒適應，反而可能增加受傷風險。

日本 健身 運動 漫畫

延伸閱讀

不是故意惹人厭！「3大星座」最不討喜 常被嫌難相處

家樂福新名康達盛通太難記？網友神解「倒著念」：記不住變忘不掉了

比深蹲更厲害 「1神級動作」每天輕鬆練150次，救回骨盆底肌、還能縮臀平腹、改善假胯寬！

「憤怒健身」爆紅，負面情緒可當運動燃料？專家提醒優缺點

相關新聞

尷尬！印度辦「集體婚禮」 42名新郎到場、0個新娘現身

42名男子滿心期待迎接婚禮，最後卻等不到任何一名新娘！印度近日爆出一起「假集體婚禮」詐騙案，多名準新郎與家屬依約抵達婚禮現場，有人穿上傳統新郎禮服、準備喜糖與花環，沒想到從白天等到深夜，才發現自己落入騙局。

太勵志！44歲男實測《一拳超人》魔鬼菜單 3年後體態大進化

當動漫中的熱血訓練搬到現實生活，真的能練出驚人成果嗎？日本一名44歲YouTuber「Tasuke」近日引發關注，因為他花了整整3年時間，挑戰動漫《一拳超人》主角埼玉的訓練菜單，最後不只體態明顯改變，也練出清楚可見的腹肌。

美國動漫展場外驚見Coser「腳汁攤」 一杯300元、一小時內賣光

美國加州聖荷西近日舉辦FanimeCon 2026動漫展，不過場外的戶外聚會上，竟有Coser販售「Fresh Feet Juice（新鮮腳汁）」，引發熱議。

日女偶像「膠水黏瀏海」掀風潮！百年廠商急滅火：請正確使用

日本偶像女團「iLiFE!」的16歲預備團員Omeme，26日在社群平台X上分享了一段打造「偶像鐵瀏海」的教學影片。為了讓瀏海在動感的舞台唱跳中保持造型，她示範將一款液體膠水沾在指尖，直接塗抹在自己的真髮上固定形狀。這支標榜「需求度超高、絕不走樣」的影片迅速在年輕族群與追星圈中爆紅。

郵輪禁止帶Buffet回房！違規最高罰2100元 網怒：在哪吃有差？

不少旅客搭乘郵輪時，習慣從自助餐區拿取食物回房享用，不過現在恐怕得額外付費。根據「紐約時報」報導，義大利郵輪公司「歌詩達郵輪（Costa Cruises）」提醒乘客，若將自助餐食物帶回客房，可能被收取60歐元（約新台幣2100元）的清潔費，引發網友熱烈討論。

甜蜜蜜攏是假？調查揭3分之1情侶在將就 女性更常認為「愛毋著人」

原來看起來甜蜜的情侶，不一定真如外界所想的幸福。一項最新調查指出，有相當比例的成年人其實對伴侶關係心存疑問，甚至坦言自己「其實是在將就」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。