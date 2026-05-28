尷尬！印度辦「集體婚禮」 42名新郎到場、0個新娘現身

42名男子滿心期待迎接婚禮，最後卻等不到任何一名新娘！印度近日爆出一起「假集體婚禮」詐騙案，多名準新郎與家屬依約抵達婚禮現場，有人穿上傳統新郎禮服、準備喜糖與花環，沒想到從白天等到深夜，才發現自己落入騙局。

根據《印度快報》（The Indian Express）報導，事件發生在印度中央邦德瓦斯（Dewas）。警方指出，初步調查顯示，這起案件涉嫌以婚姻名義進行有組織詐騙，詐騙者對外宣稱可安排「集體婚禮」，並承諾替男子介紹來自印多爾（Indore）孤兒院、貧困家庭或願意立即結婚的女子。

多名受害男子表示，他們事前曾在手機上看過「準新娘」照片，並依照仲介要求支付費用。警方表示，每名男子支付給中間人的金額約在1.5萬至2.5萬盧比之間（約新台幣5700元至9500元），對方聲稱會協助安排婚禮流程。

一名來自哈爾尼亞卡蘭村（Harniyakalan）的男子拉胡爾（Rahul）透露，對方當初要求每人繳交2.5萬盧比註冊費，並宣稱新娘來自印多爾一間名為「Matru Chhaya Ashram」的孤兒院。當他們詢問照片時，主辦方傳來多張女子照片，但事後才發現，這些照片疑似是從社群平台下載的模特兒照片。

另一名準新郎阿肖克（Ashok）則表示，對方還特別要求他們穿便服前往，理由是現場會安排新郎服裝與所有婚禮儀式，也叮囑他們不要事先進行婚前儀式，因為一切都會在會場完成。

到了婚禮當天，許多男子從村莊與鄰近地區趕到德瓦斯，有人還帶著親友、租車前往，原本以為即將完成人生大事。沒想到抵達現場後，卻不見婚禮布置，也沒有任何新娘出現。主辦方一開始仍不斷以「人正在路上」等說法拖延，但直到深夜，大家才逐漸意識到事情不對勁。

其中一名男子的姊姊拉傑庫瑪莉（Rajkumari）說，主辦方一直聲稱「女士正帶著新娘趕來」，但眾人等到午夜仍沒看到人，許多家庭不只花錢交通，還邀請親友參加婚禮，最後卻只剩尷尬與憤怒。

警方表示，案件於5月24日曝光後，已依詐欺方向立案調查。目前主要嫌犯穆克什（Mukesh）與妻子已被逮捕，警方也正追查其他涉案人士，並進一步釐清嫌犯如何操作這場假婚禮騙局。