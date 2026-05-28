快訊

桃園捷運綠線傳工安意外！泰籍移工遭挖土機撞擊 頭部凹陷送醫不治

穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝光

董事會重大決策將曝光！台塑下午四點舉行重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

尷尬！印度辦「集體婚禮」 42名新郎到場、0個新娘現身

聯合新聞網／ 綜合報導
印度近日爆出一起「假集體婚禮」詐騙案，多名準新郎與家屬依約抵達婚禮現場，有人穿上傳統新郎禮服、準備喜糖與花環，沒想到從白天等到深夜，才發現自己落入騙局。圖／ingimage
印度近日爆出一起「假集體婚禮」詐騙案，多名準新郎與家屬依約抵達婚禮現場，有人穿上傳統新郎禮服、準備喜糖與花環，沒想到從白天等到深夜，才發現自己落入騙局。圖／ingimage

42名男子滿心期待迎接婚禮，最後卻等不到任何一名新娘印度近日爆出一起「假集體婚禮」詐騙案，多名準新郎與家屬依約抵達婚禮現場，有人穿上傳統新郎禮服、準備喜糖與花環，沒想到從白天等到深夜，才發現自己落入騙局。

根據《印度快報》（The Indian Express）報導，事件發生在印度中央邦德瓦斯（Dewas）。警方指出，初步調查顯示，這起案件涉嫌以婚姻名義進行有組織詐騙，詐騙者對外宣稱可安排「集體婚禮」，並承諾替男子介紹來自印多爾（Indore）孤兒院、貧困家庭或願意立即結婚的女子。

多名受害男子表示，他們事前曾在手機上看過「準新娘」照片，並依照仲介要求支付費用。警方表示，每名男子支付給中間人的金額約在1.5萬至2.5萬盧比之間（約新台幣5700元至9500元），對方聲稱會協助安排婚禮流程。

一名來自哈爾尼亞卡蘭村（Harniyakalan）的男子拉胡爾（Rahul）透露，對方當初要求每人繳交2.5萬盧比註冊費，並宣稱新娘來自印多爾一間名為「Matru Chhaya Ashram」的孤兒院。當他們詢問照片時，主辦方傳來多張女子照片，但事後才發現，這些照片疑似是從社群平台下載的模特兒照片。

另一名準新郎阿肖克（Ashok）則表示，對方還特別要求他們穿便服前往，理由是現場會安排新郎服裝與所有婚禮儀式，也叮囑他們不要事先進行婚前儀式，因為一切都會在會場完成。

到了婚禮當天，許多男子從村莊與鄰近地區趕到德瓦斯，有人還帶著親友、租車前往，原本以為即將完成人生大事。沒想到抵達現場後，卻不見婚禮布置，也沒有任何新娘出現。主辦方一開始仍不斷以「人正在路上」等說法拖延，但直到深夜，大家才逐漸意識到事情不對勁。

其中一名男子的姊姊拉傑庫瑪莉（Rajkumari）說，主辦方一直聲稱「女士正帶著新娘趕來」，但眾人等到午夜仍沒看到人，許多家庭不只花錢交通，還邀請親友參加婚禮，最後卻只剩尷尬與憤怒。

警方表示，案件於5月24日曝光後，已依詐欺方向立案調查。目前主要嫌犯穆克什（Mukesh）與妻子已被逮捕，警方也正追查其他涉案人士，並進一步釐清嫌犯如何操作這場假婚禮騙局。

印度 新娘 新郎 婚禮 詐騙

延伸閱讀

婚禮秒變災難現場！大量濃煙以為放乾冰 300人急離席「鼻孔全是黑灰」

花錢找罪受！她獨自赴宴被新娘嫌「紅包太薄」：當老闆這麼小氣

專找華女…南加博士迷姦案 跨國網絡曝光！驚爆2萬性侵片

印度18歲男胃痛暴瘦！驚揭體內雙胞胎寄生吸血長大 取出2.5公斤腫塊

相關新聞

日女偶像「膠水黏瀏海」掀風潮！百年廠商急滅火：請正確使用

日本偶像女團「iLiFE!」的16歲預備團員Omeme，26日在社群平台X上分享了一段打造「偶像鐵瀏海」的教學影片。為了讓瀏海在動感的舞台唱跳中保持造型，她示範將一款液體膠水沾在指尖，直接塗抹在自己的真髮上固定形狀。這支標榜「需求度超高、絕不走樣」的影片迅速在年輕族群與追星圈中爆紅。

尷尬！印度辦「集體婚禮」 42名新郎到場、0個新娘現身

42名男子滿心期待迎接婚禮，最後卻等不到任何一名新娘！印度近日爆出一起「假集體婚禮」詐騙案，多名準新郎與家屬依約抵達婚禮現場，有人穿上傳統新郎禮服、準備喜糖與花環，沒想到從白天等到深夜，才發現自己落入騙局。

美國動漫展場外驚見Coser「腳汁攤」 一杯300元、一小時內賣光

美國加州聖荷西近日舉辦FanimeCon 2026動漫展，不過場外的戶外聚會上，竟有Coser販售「Fresh Feet Juice（新鮮腳汁）」，引發熱議。

郵輪禁止帶Buffet回房！違規最高罰2100元 網怒：在哪吃有差？

不少旅客搭乘郵輪時，習慣從自助餐區拿取食物回房享用，不過現在恐怕得額外付費。根據「紐約時報」報導，義大利郵輪公司「歌詩達郵輪（Costa Cruises）」提醒乘客，若將自助餐食物帶回客房，可能被收取60歐元（約新台幣2100元）的清潔費，引發網友熱烈討論。

甜蜜蜜攏是假？調查揭3分之1情侶在將就 女性更常認為「愛毋著人」

原來看起來甜蜜的情侶，不一定真如外界所想的幸福。一項最新調查指出，有相當比例的成年人其實對伴侶關係心存疑問，甚至坦言自己「其實是在將就」。

影／30歲拚從政？奈及利亞侏儒症議員參選人 遭戳破恐僅15歲

奈及利亞近日爆出一樁震驚全國的政治醜聞。一名患有侏儒症的男子宣布參選國會議員，因此引發各界討論。原本他被視為象徵「弱勢也能從政」的新希望，沒想到卻被人揭發實際年齡可能只有15歲，瞬間成為爭議焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。