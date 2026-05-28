美國動漫展場外驚見Coser「腳汁攤」 一杯300元、一小時內賣光

美國加州聖荷西近日舉辦FanimeCon 2026動漫展，不過場外的戶外聚會上，竟有Coser販售「Fresh Feet Juice（新鮮腳汁）」，引發熱議。

根據網媒《Oddity Central》報導，有女性Coser將腳泡進裝著果汁的塑膠桶或保冷箱中，並舉牌販售「腳汁」，雖然價格從10美元到15美元（約新台幣298元至447元）不等，仍吸引不少人排隊嘗試。

更誇張的是，部分Coser不只販售杯裝飲料，還讓顧客直接喝下從腳上滴落的果汁。畫面曝光後，立刻在社群平台瘋傳，不少網友看了直呼反胃，也有人傻眼表示，動漫展周邊活動真的沒有極限。

報導指出，這些「腳汁攤位」並非FanimeCon官方活動的一部分，而是出現在場外的Parkon聚會。所謂Parkon可理解為「場外動漫聚會」，通常是動漫展結束後，粉絲與Coser在戶外自發聚集的非官方活動，因此並不屬於展場官方管轄範圍。

儘管商品本身充滿爭議，這波「腳汁生意」卻意外熱賣。據報導，現場販售的腳汁不到1小時就被搶購一空，成為今年Parkon最受矚目的場面之一。