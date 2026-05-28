快訊

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

買不起只能躺平…房仲不賣房改當包租代管？專家：台灣房市加速走向「日本化」

聽新聞
0:00 / 0:00

郵輪禁止帶Buffet回房！違規最高罰2100元 網怒：在哪吃有差？

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利郵輪公司提醒乘客，若將自助餐食物帶回客房，可能被收取60歐元（約新台幣2100元）的清潔費，引發部分網友不滿。 示意圖／AI生成
義大利郵輪公司提醒乘客，若將自助餐食物帶回客房，可能被收取60歐元（約新台幣2100元）的清潔費，引發部分網友不滿。 示意圖／AI生成

不少旅客搭乘郵輪時，習慣從自助餐區拿取食物回房享用，不過現在恐怕得額外付費。根據「紐約時報」報導，義大利郵輪公司「歌詩達郵輪（Costa Cruises）」提醒乘客，若將自助餐食物帶回客房，可能被收取60歐元（約新台幣2100元）的清潔費，引發網友熱烈討論。

根據郵輪部落格「Crew Center」報導，歌詩達郵輪近期向旅客發布通知，強調只有接受過衛生與清潔程序訓練的客房服務人員，才可將食物運送至乘客房間，也提到「所有食物都必須在指定用餐區域內食用」。

對此，隸屬於嘉年華集團（Carnival Corporation）的歌詩達郵輪也向外媒「Fox News Digital」回應表示，「旅客的安全與福祉始終是我們的首要任務」。發言人指出，相關提醒僅針對部分特定航次發布，目的在於作為預防與勸導措施，希望乘客能展現更負責任的行為，並強調「歌詩達郵輪致力於為所有乘客提供高品質、安全且愉快的航行體驗」。

歌詩達郵輪總部位於義大利熱那亞（Genoa），主要航線涵蓋地中海、加勒比海與南美洲等地。

這項規定也在社群平台引發熱議。Instagram帳號「unrealcruises」分享相關消息後，不少網友展開討論。

有網友支持郵輪公司的做法，認為部分旅客將餐盤、杯子隨意放置在房門外走廊，不僅影響環境整潔，也增加清潔人員負擔，「如果你從自助餐區拿食物，就應該把髒盤子帶回去，至少有點公德心」。

不過，也有乘客反對此規定並表示，「我絕對不會付這種罰款」，認為郵輪餐飲本來就包含在船費內，旅客有權自由選擇用餐地點，「在哪裡吃有差嗎？」。有網友表示，自己習慣每天早上將早餐帶回房間，與另一半在床上或陽台慢慢享用，「我們很喜歡把食物和咖啡帶回安靜的陽台慢慢享受」。

另有網友認為，郵輪公司近年額外收費項目越來越多，「沒必要再增加更多收費」。

郵輪 自助餐 食品安全

延伸閱讀

神級泡麵限時回歸！「麻辣燙＋豆漿」隱藏吃法再掀熱議

熱到掉漆？淡水輕軌座椅手一摸染色 乘客急喊：穿白褲不要坐

很多人不知道！搭飛機「犯1禁忌」嚴重恐直接被下機

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

相關新聞

日女偶像「膠水黏瀏海」掀風潮！百年廠商急滅火：請正確使用

日本偶像女團「iLiFE!」的16歲預備團員Omeme，26日在社群平台X上分享了一段打造「偶像鐵瀏海」的教學影片。為了讓瀏海在動感的舞台唱跳中保持造型，她示範將一款液體膠水沾在指尖，直接塗抹在自己的真髮上固定形狀。這支標榜「需求度超高、絕不走樣」的影片迅速在年輕族群與追星圈中爆紅。

郵輪禁止帶Buffet回房！違規最高罰2100元 網怒：在哪吃有差？

不少旅客搭乘郵輪時，習慣從自助餐區拿取食物回房享用，不過現在恐怕得額外付費。根據「紐約時報」報導，義大利郵輪公司「歌詩達郵輪（Costa Cruises）」提醒乘客，若將自助餐食物帶回客房，可能被收取60歐元（約新台幣2100元）的清潔費，引發網友熱烈討論。

甜蜜蜜攏是假？調查揭3分之1情侶在將就 女性更常認為「愛毋著人」

原來看起來甜蜜的情侶，不一定真如外界所想的幸福。一項最新調查指出，有相當比例的成年人其實對伴侶關係心存疑問，甚至坦言自己「其實是在將就」。

影／30歲拚從政？奈及利亞侏儒症議員參選人 遭戳破恐僅15歲

奈及利亞近日爆出一樁震驚全國的政治醜聞。一名患有侏儒症的男子宣布參選國會議員，因此引發各界討論。原本他被視為象徵「弱勢也能從政」的新希望，沒想到卻被人揭發實際年齡可能只有15歲，瞬間成為爭議焦點。

影／為變美DIY醫美！ 波蘭女注射黑市矽膠毀容「眼睛幾乎消失」

波蘭一名年輕女子因長期對外貌感到不滿，竟自行購買黑市醫美產品，長時間朝臉部注射溶脂針與矽膠。結果可怕的是，她不但沒有變美，臉部還嚴重腫脹變形，留下大量疤痕，雙眼也腫到幾乎睜不開，可以說是完全毀容。

一票醫生查無症狀…俄男左眼痛竟是「樹枝插腦」 12公分木枝藏頭骨險喪命

俄羅斯一名男子在自家庭院修剪樹枝時，一根樹枝意外飛入眼睛，不只刺穿了左眼，還深入頭骨。不過男子竟完全沒有發現，認為只是小擦傷不以為意，就這樣讓樹枝插在眼睛裡長達一年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。