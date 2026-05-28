郵輪禁止帶Buffet回房！違規最高罰2100元 網怒：在哪吃有差？

不少旅客搭乘郵輪時，習慣從自助餐區拿取食物回房享用，不過現在恐怕得額外付費。根據「紐約時報」報導，義大利郵輪公司「歌詩達郵輪（Costa Cruises）」提醒乘客，若將自助餐食物帶回客房，可能被收取60歐元（約新台幣2100元）的清潔費，引發網友熱烈討論。

根據郵輪部落格「Crew Center」報導，歌詩達郵輪近期向旅客發布通知，強調只有接受過衛生與清潔程序訓練的客房服務人員，才可將食物運送至乘客房間，也提到「所有食物都必須在指定用餐區域內食用」。

對此，隸屬於嘉年華集團（Carnival Corporation）的歌詩達郵輪也向外媒「Fox News Digital」回應表示，「旅客的安全與福祉始終是我們的首要任務」。發言人指出，相關提醒僅針對部分特定航次發布，目的在於作為預防與勸導措施，希望乘客能展現更負責任的行為，並強調「歌詩達郵輪致力於為所有乘客提供高品質、安全且愉快的航行體驗」。

歌詩達郵輪總部位於義大利熱那亞（Genoa），主要航線涵蓋地中海、加勒比海與南美洲等地。

這項規定也在社群平台引發熱議。Instagram帳號「unrealcruises」分享相關消息後，不少網友展開討論。

有網友支持郵輪公司的做法，認為部分旅客將餐盤、杯子隨意放置在房門外走廊，不僅影響環境整潔，也增加清潔人員負擔，「如果你從自助餐區拿食物，就應該把髒盤子帶回去，至少有點公德心」。

不過，也有乘客反對此規定並表示，「我絕對不會付這種罰款」，認為郵輪餐飲本來就包含在船費內，旅客有權自由選擇用餐地點，「在哪裡吃有差嗎？」。有網友表示，自己習慣每天早上將早餐帶回房間，與另一半在床上或陽台慢慢享用，「我們很喜歡把食物和咖啡帶回安靜的陽台慢慢享受」。

另有網友認為，郵輪公司近年額外收費項目越來越多，「沒必要再增加更多收費」。